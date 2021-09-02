Немецкий Eurowings начал летать в Украину: опубликовано расписание рейсов

Немецкая компания Eurowings 1 сентября выполнила свой первый авиарейс в Украину. Лоукостер будет летать из Дюссельдорфа в Киев три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Борисполь" в Facebook. Расписание рейсов выглядит следующим образом:

понедельник и среда – отправление: 11:30 (Дюссельдорф), прибытие: 15:10 (Киев);

пятница – отправление: 06:50, прибытие: 10:30.

Как и у многих других авиаперевозчиков, цены на билеты стоят более дешево в середине недели. Так, за поездку придется заплатить:

пятница (3 сентября) – €119.99 (3803 грн по сегодняшнему курсу);

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понедельник (6 сентября) – €99.99 (3169 грн);

среда (8 сентября) – €39.99 (1267 грн).

Eurowings – одно из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group. А он является крупнейшим авиаконцерном Европы, включающий в себя также такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и Austrian Airlines. Eurowings – лидер рынка в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга, Штутгарта и Кельна.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская авиакомпания Bees Airline получила разрешение от Европейского агентства по безопасности авиации (EASA) на выполнение полетов в Европу. Документ позволяет летать в 27 стран ЕС, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию, Швейцарию, Гибралтар и отдаленные острова.