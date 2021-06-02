Немецкие экологи в третий раз попытаются остановить 'Северный поток-2'

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) 2 июня подала заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2" по соображениям защиты климата. Влияние газопровода на окружающую среду все еще не было исследовано.

Об этом сообщает пресс-служба DUH. "Федеральное морское и гидрографическое агентство не должно закрывать глаза на вредное воздействие трубопровода на климат и должно немедленно отозвать свое одобрение. Теперь мы потребуем этого всеми доступными нам законными средствами", – заявил управляющий директор организации Саша Мюллер-Краннер.

Отмечается, что основные выводы о воздействии на климат и масштабах выбросов метана в газовой промышленности стали известны только после выдачи разрешения на "Северный поток-2" в 2018 году. Руководитель отдела энергетики и защиты климата DUH Константин Зергер заявил, что газопровод, очевидно, с его огромным воздействием на климат, противоречит общественным интересам.

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Напомним, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер стал лоббистом газопровода "Северный поток-2". Это произошло после всех слушаний об импичменте Дональда Трампа.

"Против нас, на поддержку построения трубы работают очень сильные лоббисты. Например, всем известный Курт Волкер. Он работает на компанию, которая представляет интересы "Северного потока-2", – заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль.

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