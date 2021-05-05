Немецкие экологи рассказали о своих целях после подачи иска против 'Северного потока-2'

Экологи из немецкой организации Nabu, которые подали иск против "Северного потока-2", хотят добиться восстановления природной среды, а не денежной компенсации.

Об этом заявил представитель организации Ким Корнелиус Детлофф, пишет "РИА Новости". Он сообщил, что ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG предложил финансовую компенсацию в размере около 2 млн евро.

"Но немецкое законодательство о сохранении природы и ответственное за это ведомство BfN призывают к так называемой настоящей компенсации, то есть восстановлению поврежденных мест обитания, таких как рифы. Вот о чем мы годами ведем спор", – объяснил Детлофф.

Напомним, 3 мая Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ, которое действует до конца мая. Экологи считают, что прокладка магистрали наносит вред окружающей среде и морскому дну "на площади размером более 16 футбольных полей", а общая зона влияния "в десять раз больше".

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Он заявил, что американское правительство решительно выступает против газопровода "Северный поток-2".

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