Энергогиганты Shell и Total нанесли новые удары по российской нефти и СПГ

Последняя из крупных энергетический компаний Европы, французская Total Energies, начала выход из России. А Shell решила отказаться от покупки нефти и нефтепродуктов, смешанных с российскими.

Речь идет о схеме, с помощью которой российское сырье покупали даже те компании, которые формально от него отказались. Для этого закупали смеси, в которых российский компонент составлял 49,99%, т.е. нефть не считалась российской. От использования таких схем и отказалась компания Shell, пишет Reuters.

А Total Energies списала $4,1 млрд, вложенных в общий с российским "Новатэком" проект "Арктик СПГ-2". Представитель компании заявил, что этот шаг – свидетельство того, что компания начала "переворачивать страницу" своего бизнеса на России. Также компания планирует до конца апреля остановить свой бизнес смазочных материалов в России.

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Украина призывает другие компании последовать примеру Shell и отказаться от закупки смесей, которые содержат российские газ и нефть. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Наша экспертная группа предлагает применить нефтяное эмбарго и ограничения, которые должны касаться всех блендов, то есть смесей, содержащих нефть, нефтепродукты и газ российского происхождения, пропорционально частице в смеси сырья российского происхождения", – сообщил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия больше не будет официально публиковать данные о добыче и экспорте нефти. Правительство страны объясняет такое решение "защитой рынка". Однако, вероятнее всего, Кремль пытается скрыть неутешительную статистику, ведь экспорт нефти заметно упал, даже несмотря на отсутствие европейского эмбарго.