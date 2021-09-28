Нефть взлетела до $80 за баррель, но это еще не конец: Goldman Sachs повысил прогноз

Один из крупнейших в мире инвестбанков Goldman Sachs повысил свой прогноз цен на нефть марки Brent на конец года с $80 до $90 за баррель. Одна из причин – восстановление спроса на топливо из-за штамма коронавируса "Дельта" и урагана "Ида" в США привели к ограничению мировых запасов. 28 сентября стоимость нефти на мировых рынках выросла до максимума за 3 года – $80 за баррель.

"Несмотря на то, что мы долгое время придерживались оптимистичных взглядов по нефти, текущий глобальный дефицит спроса и предложения больше, чем мы ожидали. При этом восстановление глобального спроса из-за воздействия "Дельты" происходит даже быстрее, чем наш консенсус-прогноз, а глобальное предложение остается ниже нашего, ниже консенсус-прогнозов", – заявили в Goldman Sachs для Reuters.

Ураганы "Ида и Николас", которые прокатились по Мексиканскому заливу США в начале сентября, повредили платформы, трубопроводы и технологические узлы. В Goldman Sachs также добавили, что новый вариант коронавируса может повлиять на спрос.

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На 2022-й инвестбанк снизил свои средние прогнозы – с $80 до $85 за баррель на второй и четвертый кварталы. Goldman Sachs учел возможность ядерной сделки между Ираном и Соединенными Штатами к апрелю 2022 года.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе установили новый рекорд, впервые в истории превысив $1000. Одновременно с этим нефть на мировых рынках подорожала до максимума за 3 года.

Европа уже столкнулась с последствиями энергокризиса: закрываются энергетические компании и заводы, повышаются тарифы для населения. Украинцы тоже ощутят перемены, но не в платежках за коммуналку – вместо этого в стране могут подорожать продукты и другие товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании на фоне топливного кризиса воры просверливают дыры в припаркованных машинах и крадут дизтопливо. Правительство начало мобилизацию военных для стабилизации ситуации в стране.