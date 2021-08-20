Нефть резко подешевела и достигла нового минимума

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в пятницу, 20 августа, упали. Котировки находятся на минимальных отметках с мая 2021 года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 66,10 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,4% – до 63,23 доллара за баррель.

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Таким образом, снижение продолжается шесть сессий подряд. Это является самым длительным падением цен на нефть с февраля прошлого года.

Давление на рынок оказывают опасения в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.

Особенное беспокойство вызывают страны Азии и в первую очередь Китай. Главный импортер нефти ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии.

Напомним, что стоимость нефти в мире пошла вверх с января 2021 года. До марта цены на сырье подскочили с 50 до 60 долларов за баррель. В течение мая нефть подорожала еще на 10 долларов. Максимальной отметки – 75,7 долларов за баррель – сырье достигло в июле.

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