Нефть резко подешевела и достигла нового минимума
Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI в пятницу, 20 августа, упали. Котировки находятся на минимальных отметках с мая 2021 года.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 66,10 доллара за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,4% – до 63,23 доллара за баррель.
Таким образом, снижение продолжается шесть сессий подряд. Это является самым длительным падением цен на нефть с февраля прошлого года.
Давление на рынок оказывают опасения в отношении перспектив спроса на сырье из-за распространения COVID-19. Об этом пишет Bloomberg.
Особенное беспокойство вызывают страны Азии и в первую очередь Китай. Главный импортер нефти ввел меры для ограничения передвижения граждан из-за пандемии.
Напомним, что стоимость нефти в мире пошла вверх с января 2021 года. До марта цены на сырье подскочили с 50 до 60 долларов за баррель. В течение мая нефть подорожала еще на 10 долларов. Максимальной отметки – 75,7 долларов за баррель – сырье достигло в июле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.