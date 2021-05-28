Нефть незначительно подешевела: названа новая стоимость

Цены на нефть 28 мая практически не изменились. Нефть марки Brent держится в районе $70 за баррель, поскольку надежные экономические данные США и ожидания сильного восстановления мирового спроса в третьем квартале компенсируют опасения по поводу увеличения предложения из Ирана после отмены санкций.

Фьючерсы на Brent подешевели на 9 центов, или на 0,1%, до $69,37 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate составляют $66,90 за баррель, что на 5 центов выше, или на 0,1%. Цены "упираются в стену", сказал Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC, ссылаясь на технические графики, которые показали, что цены достигли уровней сопротивления.

"65-70 долларов по-прежнему должны оставаться зоной удержания нефти, если только нет очень веской причины для того, чтобы подняться выше 70 долларов", – сказал специалист. Brent и WTI находятся на пути к еженедельному росту на 5-6%, поскольку аналитики ожидают, что мировой спрос на нефть восстановится ближе к 100 миллионам баррелей в день в третьем квартале в связи с летними поездками в Европу и США после широко распространенных программ вакцинации против коронавируса.

"Спрос на бензин в настоящее время превысил уровень 2019 года во многих областях", – говорится в записке аналитиков ANZ, отметив, что это может быть частично компенсировано слабостью в Азии, где новые волны заражения COVID-19 привели к снижению потребления.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли. Это произошло на фоне того, что спрос на сырье в США и Китае продолжает восстанавливаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.