Не видят причин ограничивать россиян: Nivea отказалась уйти из РФ

Немецкий бренд средств личной гигиены Nivea, который специализируется на уходе за кожей и телом, отказался останавливать продажу своих продуктов в России. Не помогли даже призывы активистов к компании в соцсетях – у Nivea интересовались, сколько еще должно умереть украинцев, чтобы фирма остановила деятельность в РФ. В ответ в компании заявили, что война якобы "не была выбором российского народа".

"Несмотря на то, что мы приостановили нашу коммерческую деятельность по продаже предметов роскоши и прекратили всю рекламу в России, мы по-прежнему хотим продолжать нашу миссию по предоставлению основных продуктов по уходу за кожей и для личной гигиены людям всех возрастов и географических регионов по всему миру. Эта война не является выбором российского народа, и мы не видим причин еще больше ограничивать его доступ к основным продуктам", – заявили в компании.

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Такой ответ Nivea возмутил пользователей соцсети. Люди поражены цинизмом компании.

"А могли бы вы предоставить свои средства личной гигиены жителям Мариуполя? Тем, кто пострадал от обстрела роддома? Эти бомбы тоже были куплены на ваши деньги, прекратите вести дела с Россией", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, из путинской России сбежали уже более 330 крупных компаний и брендов. Бизнес, который остается в стране, сталкивается с репутационными потерями и общественным давлением. Несколько брендов (например, Coca-Cola и Uniqlo) изменили свое решение после серьезного осуждения.

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