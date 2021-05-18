НБУ, Visa и Mastercard одобрили снижение комиссии за оплату

Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard одобрили снижение размеров ставок комиссии интерчейндж. Об этом свидетельствует "Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку", который подписали стороны.

Соответствующий меморандум является открытым для присоединения любыми другими платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж). Достигнутый компромисс мы считаем сбалансированным и взвешенным. Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защиты интересов украинцев – пользователей платежных карточек, а также – развития конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов", – заявил заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

По его словам, для этого компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

Национальный банк неоднократно подчеркивал необходимость сохранения исключительно рыночных подходов к регулированию платежного рынка. Ведь это дает возможность финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращения доли теневой экономики и роста поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей.

В то же время ранее Национальный банк сообщал, что введение ограничения размера комиссии интерчейндж в Европе привело к наступлению негативных последствий. В частности:

выросла стоимость годового обслуживания кредитных карт;

исчезли с рынка предложения бесплатного обслуживания дебетовых карт;

уменьшилось общее количество карт в обращении и среднее количество карточек на одного человека;

увеличилась стоимость овердрафтов и получения кредитных средств;

сократились программы кэшбеков по стимулированию безналичных расчетов, которые формально существуют, но фактически не дают пользователю возможности получить существенную сумму кэшбека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине комиссии при расчетах банковскими карточками в семь раз превышают европейские. В итоге это отражается на стоимости товаров для покупателей.