НБУ позволят закрывать даже успешные банки: по какой причине

В Украине планируют изменить процедуру вывода банков с рынка в условиях военного положения. В частности, НБУ может получить право закрывать подсанкционные банки или банки, связанные с подсанкционными лицами, даже если эти финучреждения не находятся на пороге банкротства.

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О соответствующем законопроекте рассказал глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Документ планируют зарегистрировать в Раде 14 марта, уточнили в Комитете.

"Практика применения санкций вызывает необходимость установить прямой запрет подсанкционным лицам приобретать и увеличивать существенное участие в банках Украины и ввести правовые основания для принятия Нацбанком решений о таком запрете в случае наличия определенного намерения у подсанкционных лиц", – отметил Гетманцев. Так, законопроект предоставит Нацбанку полномочия при определенных обстоятельствах принимать решения о:

запрете подсанкционному лицу (физическому и/или юридическому) приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

отзыве банковской лицензии и ликвидации банка (не системно важного) или о выводе с рынка системно важного банка (в том числе путем национализации).

Предполагается, что такие законодательные изменения позволят национализировать Сенс Банк (ранее Альфа-банк), который принадлежит российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону "Сенс Банк" закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т.к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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