Названы самые популярные вакансии: кто пользовался спросом вначале 2022-го

В Украине в первые недели января высоким спросом пользовались вакансии грузчика, охранника и водителя. Кроме того, работодатели активно искали сотрудников на вакансии, которые не требуют опыта работы.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble. Спрос соискателей на такую работу продиктован, скорее всего, желанием или даже потребностью людей подработать на праздники, когда есть такая возможность из-за большого количества выходных, и, конечно, из-за больших трат в связи с праздниками.

"Для представителей рабочих специальностей еженедельная или посменная оплата труда всегда остается привлекательным фактором. Это связанно с тем, что такие соискатели постоянно находятся в пассивно-активном поиске работы. Также, как правило, у них небольшой запас финансовой подушки, поэтому наличие денег в конце смены или рабочей недели позволяет им чувствовать уверенность", – рассказывает эксперт.

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Так, аналитики заметили, что наибольшей популярностью в первые две недели 2022-го пользовались вакансии с ежедневной оплатой. Больше всего запросов с таким форматом оплаты труда было на вакансии грузчика, охранника и водителя. Также много запросов было зафиксировано по вакансиям, в которых не требуется опыт работы.

Отметим, в Украине размер зарплат зависит не только от сферы, но также и от места работы. Традиционно зарабатывают жители столицы, тогда как в небольших населенных пунктах зарплаты могут быть в несколько раз меньше.

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