Налоговый комитет ВР одобрил "таможенную реформу": что она предусматривает

В налоговом комитете Верховной Рады одобрили т.н. "таможенную реформу" (законопроект №7190). Среди прочего документ предусматривает освобождение импорта от пошлин и НДС, а также приостановление регистрации плательщиком НДС для новых "упрощенцев" вместо аннулирования.

Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. При этом он отметил, что принятие законопроекта сразу за основу и в целом является весьма вероятным.

"Наш налоговый Комитет ВРУ только что одобрил анонсированную ранее "таможенную реформу" №7190. Следующий шаг – голосование в зале. Что-то мне подсказывает, что за основу и в целом", – говорится в сообщении.

Что предусматривает законопроект

Видео дня

Основные изменения для импортеров:

ввоз товаров импорта освобождается от пошлин. При этом норма не распространяется на товары из России, Белоруссии и временно оккупированных территорий (ТОТ).

с 1 апреля 2022 года и до завершения действия в Украине военного положения сделки по ввозу товаров "упрощенцами" 1-3 групп освобождаются от НДС;

для определенного Кабмином перечня товаров будет упразднена обязанность подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и др.).

Основные изменения для плательщиков НДС при переходе на "упрощенку" на период военного положения:

регистрация плательщиком НДС приостанавливается (но не аннулируется);

запрещается торговля товарами из РФ, Беларуси и ТОТ;

необходимость начисления НДС после окончания военного положения за все товары, приобретенные с НДС до перехода на упрощенную систему и использованные во время пребывания на упрощенной системе;

определение в качестве даты перехода на упрощенную систему той, которая указана в заявлении.

Основные изменения для владельцев недвижимости:

налог на жилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий, за 2021 и 2022 год уплате не подлежит;

с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение, налог на нежилую недвижимость, расположенную на территориях боевых действий уплате не подлежит.

Другие новации:

органы местного самоуправления наделяются правом внедрять местные налоги (которые предусмотрены Налоговым кодексом) и вносить изменения в ранее установленные (т.е., уменьшать/увеличивать ставки) без распространения требований регуляторного законодательства;

остановка сроков давности не касается случая, если военное или чрезвычайное положение введено не на всей территории Украины;

доход от продажи собственной сельскохозяйственной продукции будет облагаться налоговым агентом, а не самостоятельно физическим лицом;

предполагается, что для экспортеров горючего не будет подлежать бюджетному возмещению сумма отрицательного значения по НДС (определенному за соответствующий отчетный период), в расчет которой включены суммы налогового обязательства по операциям с применением ставки НДС для горючего 7%. Такие суммы будут относиться к налоговому кредиту следующего периода;

срок освобождения от уплаты экологического налога устанавливается с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение (вместо полностью 2022 года). Однако применяться такое освобождение будет к зарегистрированным на территориях, где велись боевые действия субъектам, а не к находящимся на этих территориях объектам;

на период военного и/или чрезвычайного положения этиловый спирт, используемый в качестве лекарственного средства, разрешается реализовывать в розницу только через аптеки (объемом до 100 куб. см);

введение моратория на документальные проверки соблюдения требований законодательства по вопросам таможенного дела;

приостановление регистрации объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности на период военного положения;

производство с последующим вывозом за пределы таможенной территории Украины спирта этилового денатурированного разрешается при соблюдении определенных условий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в условиях военного положения разрешили проводить неотложные действия по государственной регистрации бизнеса. В частности, физлица-предприниматели ("ФОПы") теперь могут сменить вид экономической деятельности и закрыться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!