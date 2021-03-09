Налог на старые 'евробляхи' нужно уменьшить, – нардеп

Законопроект о льготных условиях растаможки автомобилей на еврономерах, или "евроблях", принятый в Раде в первом чтении, не будет последним. Вопрос окончательно решится только тогда, когда будет применен комплексный подход.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко. "Когда будут снижены ставки на растаможку и новых автомобилей, чтобы у людей была возможность покупать их по такой цене, как в Европе. На б/у автомобили ставка должна быть невелика. Только тогда этот вопрос будет решен", – подчеркнул он.

"Я думаю, это будет не последний законопроект. Потому что, когда принимают льготные условия, кажется, что это в последний раз, но думаю, это не решит ситуацию. Здесь надо подходить более комплексно", – сказал нардеп.

По его прогнозам, проблема растаможки "евроблях" будет существовать не один год. "Оно будет сопровождать и весь наш парламент, и последующие парламенты, пока не будет принято окончательное решение о снижении акцизов, снижении всех выплат для того, чтобы автомобили были доступны в Украине", – отметил Устенко.

Отвечая на вопрос, сколько должна стоить растаможка автомобиля на еврономерах, он заметил: "У нас есть много ассоциаций, которые имеют цифры, имеют понимание, до какой отметки это опустить. Например, 1000 долларов за растаможку б/у авто – плохо это или хорошо? Мне кажется, это хорошо. Без привязки к каким-либо критериям".

"Возможно, это должна быть больше сумма, возможно, должна как-то коррелироваться в зависимости от возраста автомобиля. Но это должен быть диалог с ассоциациями, с людьми. И отталкиваться уже от этого. Потому что нам как депутатам очень трудно увидеть наилучшее решение, поскольку сами мы на автомобилях с еврономерами не передвигаемся", – подытожил Устенко.

Как писал OBOZREVATEL, 18 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №4643-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины". Он предусматривает уменьшение стоимости растаможки отдельных "евроблях" вдвое.