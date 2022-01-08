В Украине хотят обложить налогом газированные напитки: зачем это нужно и к чему приведет

В Украине могут обложить дополнительным налогом сладкие газированные напитки. Эту инициативу предложил к обсуждению для всех заинтересованных сторон глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, сладкие газированные напитки крайне вредны, ведь сахар из них усваивается очень быстро. Поэтому многие страны уже регулируют потребление этих напитков путем введения дополнительного налога.

Как работает эта инициатива в мире и что она принесет Украине – узнавал OBOZREVATEL.Где и как работает налог на сахар в газировке?

Как сообщает Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook, специальный налог на сладкие газированные напитки действует уже более чем в 65 странах мира: от Европы до Азии и Африки.

К примеру, в Латвии налог на сладкие газированные напитки ввели еще в 2002 году. Это один из самых продолжительных опытов в Европе. В Польше с 1 апреля 2021-го также начал действовать такой налог. Там ввели дополнительную плату 0,15 евро за каждый литр сладкого напитка.

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В Израиле налог на газировку начинает действовать с этого года. За напитки с содержанием сахара более 5 г на 100 г жидкости нужно будет дополнительно заплатить 1 шекель (0,3 евро) за литр.

Постепенно будет наращивать акциз на газировку и Казахстан. Там в 2023-м он составит 20%, в 2024-м – 35%, в 2025-м – 45%.

В целом, механизм работы налога на сладкую газировку может быть очень разным. Но все сводится к тому, что растут расходы производителей – а значит, растет и цена продукта. В итоге ограничивается популярность таких напитков. К примеру, в той же Латвии уровень потребления сладкой газировки один из самых низких в Европе.Зачем ограничивать потребление газировки?

По словам Радуцкого, внедрение налога на сладкую газировку вызвано заботой о здоровье граждан, ведь такие напитки крайне вредны. Сахар из них усваивается очень быстро, что перегружает поджелудочную железу и печень. Это со временем может привести к развитию диабета, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, повреждению кровеносных сосудов, ожирению, заболеванию желудочно-кишечного тракта.

Вред сладкой газировки подтверждает и президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец. По его словам, налоги на газировку в мире используют для уменьшения распространенности ожирения. Но результаты исследований потребления газированных напитков после введения налога не всегда соответствуют ожиданиям. По словам Швеца, через три года после введения соответствующего налога в Мексике там провели исследование и определили, что уровень развития ожирения практически не упал.

"К большому сожалению для нас, экспертов в отрасли питания, диетологов, не было продемонстрировано существенного уменьшения распространенности лишнего веса у детей и подростков, за исключением девушек-подростков", – говорит эксперт.Какие перспективы налога на сладкую газировку в Украине?

В Украине вопрос дополнительного налога на сладкую газировку поднимают не впервые. По словам Швеца, еще в период премьерства Владимира Гройсмана к нашему правительству с такой идеей обращался Фонд Блумберга.

"Они хотели помочь Украине внедрить такой налог после успешного механического и политического опыта в Мексике. – говорит диетолог. – Но наше правительство в то время отнеслось к этому без интереса, по непонятным для меня причинам. Я был тогда на встречах, а от Министерства здравоохранения, которое на тот момент возглавляла Уляна Супрун, не было даже заместителей министра".

Тогда Фонд решил работать в этом направлении с ПАР и Бразилией. Украину не отобрали. Учитывая предыдущий опыт, Швец в возможность внедрения такого налога и искреннюю заинтересованность в этом власти сейчас не очень верит.

"Учитывая транснациональное и местное украинское лобби реализовать эту идею будет не просто. У нас есть негативный опыт работы с комитетом господина Радуцкого по законопроекту о трансжирах, который в результате отдали комитету по вопросам аграрной политики. Что касается налога на сладкую газировку, ситуация более похожа на политическую игру. Это могут быть заявления, после которых ничего дальше происходить не будет", – подытожил эксперт.Сколько можно собрать и что будет с налогами дальше?

Налоги на сахар в газировке – не только ограничительный инструмент для граждан. Генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун отмечает, дополнительный налог для сладкой газировки будет также одним из способов наполнить бюджет, но сколько денег таким образом удастся приобщить, прогнозировать пока сложно. Кроме того, государство ожидают и дополнительные расходы.

"Если это отдельный налог, сборы по нему нужно будет каким-то образом мониторить. – говорит Почкун. – Это приведет к дополнительным расходам, это точно. Но будут ли существенные поступления – чтобы спрогнозировать, нужно иметь больше информации о рынке".

Стоит отметить, что деньги от подобного налога не должны идти в общий фонд бюджета, а быть целевыми, как, к примеру, в Мексике. По словам Швеца, от налога на газировку в этой стране было получено немало дополнительных средств, которые были направлены на борьбу с ожирением и его последствиями.

OBOZREVATEL также пытался узнать позицию самих производителей газировки касательного возможного налога. Для этого мы обратились в Ассоциацию производителей минеральных и питьевых вод Украины, но там пока воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что соответствующий законопроект, который будет касаться этого налога, еще не принят.

Пока дискуссии о внедрении налога на сладкую газировку в Украине только начинаются. Еще не известно, какую именно схему взимания налога и в каком размере планируют применять у нас, потому оценить идею достаточно сложно. В целом, то, что увеличение налога снижает уровень потребления – возражений не вызывает. Но вот резкого увеличения средних показателей здоровья благодаря одному лишь налогу на газировку мы вряд ли дождемся. Ведь газировка – это лишь один элемент питания украинцев, а государству стоило бы в целом пересмотреть политику касательно качества продуктов.