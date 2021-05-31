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"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
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На этой неделе будет рассматриваться законопроект №4184 т. н. "Налог на Google". Вашему вниманию ответы на ТОП-10 самых актуальных вопросов.Кто заплатит?
Кому будут предоставлять электронные услуги?
Как идентифицировать получателей электронных услуг?
Какие услуги не будут считаться электронными?
Будут ли освобождать от налога образовательные услуги?
Как устроят коммуникацию между плательщиками и контролирующим органом?
На каком языке будет документооборот?
В какой валюте будут платить налог?
Что будет с рекламой на рекламу?
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