"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах

Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
Рынки и компании / Мнения
2 минуты
1,2 т.
Налоги в Украине

На этой неделе будет рассматриваться законопроект №4184 т. н. "Налог на Google". Вашему вниманию ответы на ТОП-10 самых актуальных вопросов.

Кто заплатит?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Кому будут предоставлять электронные услуги?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Как идентифицировать получателей электронных услуг?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Видео дня
Какие услуги будут считаться электронными?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Какие услуги не будут считаться электронными?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Будут ли освобождать от налога образовательные услуги?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Как устроят коммуникацию между плательщиками и контролирующим органом?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
На каком языке будет документооборот?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
В какой валюте будут платить налог?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах
Что будет с рекламой на рекламу?
"Налог на Google" рассмотрят в ближайшие дни. Вот 10 главных ответов о законопроекте в картинах

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