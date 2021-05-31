На этой неделе будет рассматриваться законопроект №4184 т. н. "Налог на Google". Вашему вниманию ответы на ТОП-10 самых актуальных вопросов.

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