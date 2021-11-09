Накажут за звонки в нерабочее время и обяжут оплачивать счета: новые правила для работодателей в Португалии

В Португалии одобрили поправки в трудовое законодательство. Теперь работодателей будут штрафовать за обращение к сотрудникам в нерабочее время. Помимо этого, они должны будут вносить свой вклад в расходы, понесенные работниками в результате перехода на удаленную работу.

Это может быть оплата счетов за электричество или Интернет. Об этом говорится в материале Euronews.

Новые правила также распространяются для родителей маленьких детей. Теперь они имеют право работать из дома, не договариваясь об этом заранее со своими работодателями. Работать из дома разрешается до тех пор, пока их ребенку не исполнится 8 лет.

Как заявила Министр труда и социального обеспечения Португалии Мендес Годиньо, формирование здоровой культуры удаленной работы может принести государству и другие выгоды. В их число входит приобщение иностранных удаленных работников.

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"Мы считаем, что Португалия – одно из лучших в мире мест для жизни таких "цифровых кочевников", удаленных сотрудников. Мы хотим привлечь их в Португалию", – заявила Годиньо.

Правительство Ирландии планирует сделать удаленную работу доступной для всех людей в соответствующих отраслях к следующему году. Работодателю нужно будет найти серьезный повод для отказа в просьбе о работе из дома, а всем госслужащим планируют предложить проводить до 20% своего рабочего времени вне офиса.

Помимо этого, могут появится новые требования к компаниям по предоставлению и оплате безопасного и подходящего оборудования для домашнего офиса работника. О возможных новшествах сообщал Euronews.

Ранее сообщалось, что Киев вошел в рейтинг городов, куда можно переехать для удаленной работы, чтобы сэкономить на расходах. В исследовании учитывалась стоимость еды, проезда, Wi-Fi, аренда жилья и др. В общем рейтинге украинская столица заняла 18 место.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Украине в списке самых высокооплачиваемых вакансий – предложения для программистов. Больше всего в среднем зарабатывает специалист, который знает язык программирования С++. Без учета предложений для ITшников, на втором месте оказалась вакансия "информационный директор".