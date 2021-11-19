"Нафтогазу" разрешили сертифицировать "Северный поток-2": в НАКе заявили о шансе остановить "кремлевский газопровод"

Украинский НАК "Нафтогаз" допустили к процессу сертификации "Северного потока-2". Этот факт, как заявляют в госкомпании, увеличат шансы остановить "кремлевский газопровод".

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". Юридическая служба компании подала в немецкое Федеральное сетевое агентство BundesNetzAgentur заявку на участие в сертификации газопровода. Там просьбу удовлетворили.

Теперь НАК должен отправить свои аргументы, почему нельзя сертифицировать "Северный поток-2" и немцы эти доводы рассмотрят. Отметим, что накануне агентство приостановило процесс: так как россияне фактически не разделили компании, которые занимаются обслуживанием газопровода (оператор) и поставками газа.

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"В решении BNetzA прямо говорится, что "экономические интересы "Нафтогаза" в будущем могут быть существенно нарушены", а значит, признание этого факта немецким регулятором увеличивает шансы НАК на подачу в немецкий суд обжалования решения по сертификации оператора "Северного потока-2", если такое будет", – говорится в заявлении пресс-службы.

Почему "Северный поток-2" нельзя запускать (доводы "Нафтогаза"):

он усилит доминирующее положение "Газпрома";

оператор СП-2 находится в зависимости от "Газпрома";

не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через новый поток.

Отметим, запуск газопровода в первую очередь ударит по Украине. Он лишит "Нафтогаз" миллиардов долларов прибыли на транзите голубого топлива из РФ в ЕС. Кроме того, Украина потеряет рычаг влияния на российскую власть.

В попытках доказать ЕС, что газопровод необходим, Россия фактически спровоцировала энергетический кризис: резко ограничила поставки газа в Европу. В результате цены взлетели до исторического максимума.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.