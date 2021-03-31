"Нафтогаз" прекратит поставки газа теплокоммунэнерго на Львовщине из-за долгов

Роман Груша Рынки и компании 12:16, 31.03.2021 Обновлено: 12:25, 31.03.2021

НАК "Нафтогаз Украины" прекратит с апреля поставки газа компании "Стебниктеплокоммунэнерго" на Львовщине из-за долгов.

Задолженность предприятия за потребленное топливо выросла до 15,93 млн гривен. Об этом говорится в сообщении о прекращении газоснабжения, адресованному "Стебниктеплокоммунэнерго", передают "Українські Новини".

"В связи с тем, что ваше предприятие не выполняет ни одного пункта положения о возложении специальных обязанностей касательно расчетов, "Нафтогаз" не имеет правовых оснований для поставки газа в апреле 2021 года", – говорится в обращении.

Во исполнение требований положения о ПСО "Стебниктеплокоммунэнерго" должна выплатить минимум 4,76 млн гривен.

"Нафтогаз" потребовал от предприятия самостоятельно прекратить потребление с 1 апреля.

"В случае невыполнения этого требования транспортировка/распределение газа вашему предприятию будет прекращено в установленном государством порядке с привлечением соответствующих операторов газотранспортной или газораспределительной системы", – резюмировали в НАК.

"Українські Новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Нафтогаз" сообщил, что долги производителей тепловой энергии ставят под угрозу устойчивое прохождение отопительного сезона в населенных пунктах 15 регионов. Для предоставления газа в апреле производители тепловой энергии должны уплатить более 820 млн грн.

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