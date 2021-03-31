"Нафтогаз" припинить постачання газу теплокомуненерго на Львівщині через борги
НАК "Нафтогаз України" припинить із квітня постачання газу компанії "Стебниктеплокомуненерго" на Львівщині через борги.
Заборгованість підприємства за спожите паливо зросла до 15,93 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні про припинення газопостачання, адресованому "Стебниктеплокомуненерго", передають "Українські Новини".
"У зв'язку з тим, що ваше підприємство не виконує жодного пункту положення про покладання спеціальних обов'язків щодо розрахунків, "Нафтогаз" не має правових підстав для поставки газу у квітні 2021 року", – йдеться у зверненні.
На виконання вимог положення про ПСО "Стебниктеплокомуненерго" повинна виплатити щонайменше 4,76 млн гривень.
"Нафтогаз" вимагає від підприємства самостійно припинити споживання з 1 квітня.
"У разі невиконання цієї вимоги транспортування/розподіл газу вашому підприємству буде припинено в установленому державою порядку із залученням відповідних операторів газотранспортної або газорозподільчої системи", – резюмували в НАК.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Нафтогаз" повідомив, що борги виробників теплової енергії ставлять під загрозу стале проходження опалювального сезону в населених пунктах 15 регіонів. Для надання газу у квітні виробники теплової енергії повинні сплатити понад 820 млн грн.