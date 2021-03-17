"Нафтогаз" не перечислит в бюджет 72 млрд грн: компания выиграла суд

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование Государственной аудиторской службы о необходимости устранения украинской компанией нарушений, которые были выявлены по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Госаудитслужба требовала у "Нафтогаза" перечислить в госбюджет в общей сумме более 72 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance. В требовании Госаудитслужбы, которое компания обжаловала в суде, содержались выводы госаудиторов о выявленных во время ревизии нарушениях "Нафтогазом" требований действующего законодательства.

В частности, указывалось, что компания насчитала резерв сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане за 2018 год и 9 месяцев 2019-го на общую сумму 38 438 894 тыс. грн (за 2018 год – 24 007 230 045 грн, за 9 месяцев 2019 года – 14 431 664 224 грн). Это привело к завышению прочих операционных расходов, занижению финансового результата, занижению суммы чистой прибыли на указанную сумму и размера начисления и перечисления в госбюджет дивидендов (за 2018 год 90% от суммы чистой прибыли, за 9 месяцев 2019-го – 95%) на общую сумму более 35 млрд грн.

Госаудитслужба требовала у "Нафтогаза" перечислить в государственный бюджет дивиденды за 2018-й – 21,6 млрд грн. За 2019 год – 13,7 млрд грн.

"Суд считает, что требование ответчика в части обязательства истца осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы, начисленных с нарушением требований пункта 1 постановления Кабинета Министров Украины от 03.10.2012 №899 резерва сомнительных долгов при неутвержденном финансовом плане истца за 2018 год и 9 месяцев 2019 года на общую сумму 38 438 894 269 грн. начислить и перечислить в Государственный бюджет Украины дивиденды: за 2018 год – на сумму 21 606 507 000 грн; за 2019 год – 13 710 080 800 грн. принята вопреки фактическим обстоятельствам, установленным в ходе ревизии деятельности истца", – говорится в решении Окружного админсуда.

Кроме того, в судебных материалах отмечается, что в ходе проведения ревизии Госаудитслужба получила от Офиса крупных плательщиков налогов ГНС справку относительно завышения "Укртрансгазом" (входит в группу "Нафтогаза") прочих операционных расходов и занижения строки 2355 "Чистый финансовый результат" Отчетов о финансовых результатах на общую сумму 37,3 млрд грн.

Отмечается, что согласно выявленным Офисом крупных налогоплательщиков ГНС нарушениям, Госаудитслужба требовала от "Нафтогаза" осуществить корректировки на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы в части увеличения суммы строки 2355 на общую сумму 37,3 млрд грн (в т.ч. за 4 квартал 2018 года – 5,08 млрд грн, за 2019 год – 32,2 млрд грн) и перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год – на сумму 4,57 млрд грн, за 2019-й – 30,59 млрд грн.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать с 2022 года продавать электроэнергию украинцам. Сейчас компания занимается поставками голубого топлива бытовым и промышленным потребителям.

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