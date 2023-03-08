Дело Коболева. Советника Байдена вызвали на допрос в НАБУ: нардеп рассказал о реакции США

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызывает на допрос по делу бывшего главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева Амоса Хохштайна. Он является ключевым советником президента США Джозефа Байдена по энергетике. В самих США, по словам нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, на этот вызов "реагируют достаточно специфически".

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"По делу [экс-] главы Нафтогаза Андрея Коболева НАБУ вызывает на допрос Амоса Хохштайна. Чтобы вы понимали, кто такой Хохштайн – это ключевой советник президента Байдена по энергетике. Он на 100% был за Украину против "Северного потока" и за ограничение энергозависимости Европы от России. В США на этот вызов реагируют достаточно специфически. Это мягко сказано", – сообщил Гончаренко.

Отметим: ранее Хохштайн был членом наблюдательного совета "Нафтогаза". Должность он покинул в октябре 2020 года – как сообщили в самом "Нафтогазе", причиной стало "усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации компании в независимую эффективную компанию".

Хохштайна считают командным игроком американского президента, "человеком Байдена". А также ярым противником "Северного потока-2".

В то же время, вызов на допрос в качестве свидетеля иностранца, находящегося за пределами Украины, возможен только через обращение в соответствующие компетентные органы США. При этом в случае с советником Байдена, вероятно, этот вопрос может быть обсужден на самом высоком уровне – ведь даже Конгресс США не всегда может вызвать советника президента для показаний. Обычно для этого проводят трудную переговорную процедуру между государственными структурами.

Что предшествовало

Подозрение Коболеву вручили 19 января. В НАБУ и САП тогда заявили, что экс-глава "Нафтогаза" "злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн".

Эта сумма – разница между фактической премией, которую экс-чиновник получил за победу Украины над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, и максимально разрешенным законом размером премии. В САП отметили, что предельный размер таких выплат составляет 37,48 млн грн.

В то же время 7 марта в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Коболев не внес 229 млн грн залога, который ему назначил Высший антикоррупционный суд в качестве меры пресечения. При этом его счета не были арестованы в рамках данного уголовного производства.

Представляющие же интересы Коболева юристы компаним "Миллер" сообщают, что теперь прокуратура требует увеличить размер залога до 365 млн грн. А также взять Коболева под стражу.

"Была собрана и уплачена ориентировочно половина залога от той суммы, которую установил суд. ... Однако прокуратура требует назначить меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в размере 365 млн грн", – рассказали юристы.

Кроме того, по словам представителя "Миллера" Алексея Носова, 7 марта НАБУ провело допрос самого Коболева. "Только что вместе с Андреем Коболевым прибыли по вызову в НАБУ. Детектив вручил нам ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и альтернативу в виде залога 365 миллионов. Приложения к ходатайству снова в трех томах", – рассказал он.

Коболев занимал должность председателя правления "Нафтогаза" с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2021 года. Следующим главой госкомпании стал Юрий Витренко – бывший партнер и соратник Коболева, с которым у последнего возник конфликт. Однако в 2022 году Витренко на должности сменил экс-министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ранее Государственное бюро расследований провело обыски у Андрея Коболева. Они прошли дома и в офисе экс-чиновника.

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