Миллионы на зарплаты и шикарные банкеты: во сколько обходится содержание набсовета "Укрзалізниці"

На содержание наблюдательного совета "Укрзалізниці" компания ежегодно тратит миллионы гривен. Помимо огромных зарплат, членам совета оплачивают перелеты, гостиницы и питание, а в честь собраний устраивают шикарные банкеты.

О том, во сколько госпредприятию обходится "управленческий персонал", читайте в материале OBOZREVATEL.

Банкеты "Укрзалізниці": как тратят деньги компании

Каждое собрание членов наблюдательного совета обходится компании в круглую сумму. Дело в том, что по правилам им должны компенсировать расходы на проезд, проживание в отелях, оформление документов.

К примеру, в марте в Киев прибыл глава набсовета Шевки Аджунер. Ему пришлось покрыть расходы на переводчика, проживание в отеле, транспорт, питание еще и предусмотрели деньги на перелет бизнес-классом.

FB Борислава Березы

По данным экс-нардепа Борислава Березы, только за два года на перелеты пяти членов НС потратили 5 млн грн, а на питание – 1,8 млн грн. Например, за эти деньги можно было купить 200 тыс. батонов хлеба, или больше 400 раз слетать из Киева в Лондон.

"За два года при Зеленском (2019-2020) эти голодающие наели на 1 860 000 грн. А еще напили. Видимо, зарплат на еду не хватает. А еще они очень любят перемещаться на большие расстояния. Но отнюдь не поездами "Укрзалізниці". Очень. Любят. Летать. За тот же период они налетали на 5 086 000 грн. И, как вы догадываетесь, передвигаются они далеко не "кукурузниками". Сюда, кстати, не входит оплата услуг VIP-залов. А это еще 513 000 грн. Потому что без VIP-залов им, видимо, очень дискомфортно", – заявил он.

В УЗ есть целый департамент административного обеспечения, главная его задача – сопровождать и обеспечивать работу членов правления и наблюдательного совета. Кроме того, есть еще и офис корпоративного секретаря. Все они работают для того, чтобы несколько высокопоставленных сотрудников предприятия работали в комфортных условиях.

Как содержат членов набсовета:

в компании существуют корпоративные карты, с помощью которых Офис корпоративного секретаря может оплачивать все расходы (от перелетов до питания);

помимо миллионных зарплат, члены набсовета получают премии;

члены НС могут также получить страхование своей деятельности: ее тоже оплачивает компания;

чтобы быть членом совета, не обязательно разбираться в инфраструктуре (яркое тому подтверждение – членство экс-журналиста Сергея Лещенко).

Кстати, набсовет в УЗ появился в 2018-м. И по этому случаю, как пишет Береза, компания устроила пир, который обошелся в 654 тыс. грн. На дизельное топливо потратили 14 000 грн, на кейтеринг (т.е. еду) – 200 000 грн, на алкоголь – 400 000 грн, на сигары – 40 000 грн.

Помог ли совет улучшить ситуацию в "Укрзалізниці", вопрос спорный. "Когда мы вводили корпоративное управление государственных компаний, в том числе в "Укрзалізниці", мы ожидали, что наберем эффективных менеджеров мирового класса, которые моментально превратят эти компании в процветающие и успешные. На самом деле мы получили такой совет старейшин-молчунов, которые за большие деньги, – а в сотни тысяч гривен каждый из них обходится налогоплательщикам в месяц, – фактически молчат", – сказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак напомнил: при этом наблюдательном совете уже четыре руководителя правления уволились, и только наблюдательный совет был хорошим.

Сколько платят членам набсовета

Согласно финансовому отчету УЗ, в 2020-м пять членов набсовета получили 20,6 млн грн. Это в разы ниже, чем годом ранее. Главная причина – временные ограничения зарплат в период карантина. Уже в этом году Набсовет может рассчитывать на привычные им гонорары.

И так, если общую сумму разделить на количество членов набсовета, в среднем один "наблюдатель" обходился до ограничений в 8,6 млн грн в год (или 723 тыс. грн в месяц). Если учитывать, что большинство членов – иностранцы, которые лишь изредка посещают Украину, работу в НС можно считать чуть ли не наиболее высокооплачиваемой.

Кроме зарплаты, глава набсовета имеет право на доплату в размере в 20%. А рядовые члены – еще по 10% за работу в комитетах НС.

"Компенсации ведущему управленческому персоналу. Ведущим руководством считается правление АО "Укрзалізниця" в составе 6 человек и наблюдательный совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря 2020 года. В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзалізниця" состояли, в основном, из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 тыс. грн и 71 417 тыс. грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составляли 20 676 тыс. грн (2019 год: 43 425 тыс. грн)", – говорится в годовом отчете компании.

В то же время зарплата рядового сотрудника предприятия – всего лишь около 12 тыс. грн, состояние подвижного состава оставляет желать лучшего, а убытки предприятия только за три квартала прошлого года составили 11,4 млрд грн.