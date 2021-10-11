Набсовет 'Укрэксимбанка' назначил нового руководителя вместо Мецгера

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" 11 октября уволил главу правления финучреждения Евгения Мецгера. На его место назначен Сергей Ермаков.

Об этом сообщается на странице банка в Facebook. Ермаков будет выполнять обязанности руководителя с 12 октября.

Теперь предстоит провести конкурс, по итогам которого будет принято решение о назначении постоянного главы правления банка. Крайним сроком указано 12 апреля 2022 года.

"В связи с увольнением главы правления, номинационный комитет набсовета назначил Ермакова Сергея Александровича исполняющим обязанности главы правления банка с 12 октября на срок до вступления на должность лица, которое будет избрано набсоветом по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года", – сказано в сообщении.

Видео дня

Ранее Мецгер заявил, что написал заявление об уходе с должности главы правления "Укрэксимбанка". В этот же день, 11 октября, суд избрал ему и пресс-секретарю Владимиру Пикалову меру пресечения в виде домашнего ареста из-за нападения на журналистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты "Радио Свобода" попытались взять интервью у главы банка Евгения Мецгера для своего расследования, однако тому не понравился один из вопросов и сотрудники по его приказу силой отобрали камеры у журналистов, удалив видео. Правда позднее записи удалось восстановить.