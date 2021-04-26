На Запорожском мосту установили первую вантовую секцию по программе Зеленского "Большая стройка"

В Запорожье установлена первая секция вантового моста через Днепр по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщил председатель Укравтодора Александр Кубраков, рассказав детали процесса возведения сооружения.

"Это самый сложный этап строительства запорожских мостов. Был завершен монтаж временных опор и проведены испытания крана Lifting LK-800 ("Захарий") - кран успешно доставил 720-тонную 84-метровую секцию моста из Кривой бухты на временные опоры", – сказал Кубраков.

Он также сообщил о том, что всего собрано 4 секции. Параллельно продолжается устройство буронабивных свай, строится съезд с вантового моста, путепровод над кольцом на Хортице и на железнодорожном путепроводе, под которым проходит автотранспортная магистраль.

По словам главы Укравтодора, всего через Днепр будет устроено 12 таких пролетных секций, по 6 на каждом проезде. После того, как их соберут и смонтируют в одно пролетное строение, временные опоры демонтируют и освободят русло Днепра. И уже после устройства дорожного покрытия, барьерных ограждений, освещения и испытаний движение по мосту будет открыто.

Кубраков также отметил, что подрядчик располагает старыми вантами для одного проезда, и новыми, которые уже заказаны и будут доставлены в Украину из Швейцарии.

"Монтаж вантовых канатов состоится исключительно после их обследования и испытания. За качеством работ следит и подрядчик, и заказчик - Служба автомобильных дорог, и независимый технадзор – австрийская компания iC-consulenten. Все несут ответственность, поэтому заинтересованы в том, чтобы мост прослужил не менее 100 лет", – сказал он.

Ранее Кирилл Тимошенко, заместитель руководителя Офиса президента и координатор "Большой стройки" президента Владимира Зеленского, пообещал, что Запорожский мост будет достроен в этом году.