Появились новые курсовые границы: сколько будут стоить доллар и евро в Украине

В Украине на неделе 6-12 марта не ожидается существенных изменений на валютном рынке. Вероятно, курс доллара останется на уровне 38-39,5 грн, а курс евро – 40-41 грн. Возможны лишь незначительные колебания в 10-30 копеек для доллара и 30-50 копеек для евро.

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"Это, так сказать, новые курсовые границы", – рассказал в комментарии OBOZREVATEL директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. Разница между покупкой и продажей наличной валюты на следующей неделе будет минимальной – 10-20 копеек на долларе и около 30 копеек на евро.

По словам Марченко, в конце февраля и начале марта в украинских обменниках фиксировались курсовые изменения. Однако колебания курса наличного доллара в ежедневном измерении не превышали 10-30 копеек на один доллар и 50 копеек за один евро. Такие незначительные изменения не свидетельствуют об обострении на рынке валют. Скорее наоборот: это иллюстрация того, что рынок жив и активен", – объяснил банкир.

К тому же, в обменных пунктах произошло плавное сокращение разницы между курсом покупки и продажи до 15-20 копеек за один доллар и 30-50 копеек за евро. Это, по словам Марченко, также является аргументом в подтверждение стабильной ситуации на рынке.

"Стоит отметить, что со второй половины февраля Украина получила достаточно мощные и важные сигналы поддержки... Это положительно влияет как на экономику, так и на общественные настроения (на рынке не только отсутствуют, но и маловероятные ажиотажные всплески)", – рассказал банкир. Он перечислил такие сигналы, позитивно повлиявшие на валютный рынок:

Мюнхенская конференция безопасности и 10-й "Раммштайн";

визит президента США Джо Байдена в Украину и Польшу;

осторожные ожидания по результатам приезда главы миссии МВФ Кристаллины Георгиевой (продолжаются переговоры о новой кредитной программе МВФ на $5 млрд);

решение стран "Большой семерки" предоставить Украине до конца 2023 года дополнительную финансовую помощь в размере $39 млрд;

обнадеживающие новости о новых пакетах международной военно-технической, гуманитарной помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 марта крупные госбанки – ПриватБанк и Ощадбанк – обновили наличный курс доллара. Средняя стоимость американской валюты после этого установилась на уровне 38,5/39,2 грн (покупка/продажа).

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