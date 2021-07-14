На "Укрпочте" из посылок украли антисептик "от кремлевской заразы": как разобрались со скандалом

"Укрпочта" попала в очередной скандал – народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко обвинил сотрудников компании в том, что кто-то украл содержимое отправленной им посылки. Это оказалось действительно так, но пресс-служба, а также лично гендиректор Игорь Смелянский извинились и пообещали решить проблему.

Свое недовольство работой "Укрпочты" народный избранник высказал на странице в Facebook в среду, 14 июля. Он проводил конкурс и отправлял победителям антисептики "от кремлевской заразы" и свои открытки. В двух случаях содержимое попало к владельцам не полностью.

"Одна из победительниц из Харькова получила распакованный конверт без антисептика и только после требования вернуть содержимое пакета, ей отдали антисептик.

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У другого победителя из Одессы в отправлении вообще не было антисептика.

Это очень странная история, которая подрывает авторитет "Укрпочты", – жаловался парламентарий.

Ему ответил генеральный директор компании, а также пресс-служба. Последняя напомнила, как действовать клиентам в подобных случаях:

"У адресата есть возможность составить соответствующий акт сразу в отделении, написать заявление и инициировать служебную проверку для того, чтобы определить, на каком именно этапе пересылки отправления возник данный случай. Во время проверки также будет рассмотрена тема компенсации средств".

Смелянский в свою очередь подтвердил, что кто-то из работников на сортировочном центре действительно украл антисептик. Нарушителя будут искать по видео.

После этого Гончаренко написал, что ситуация решена. Он также поблагодарил "Укрпочту" за то, что она "быстро разобрались с этим".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская компания-оператор "Укрпочта" продала УПЦ Московского патриархата здание бывшей церкви в Кировоградской области. Там располагалось одно из ее отделений. Лот купили за 237 000 грн, а в сети возмутились, что его получила религиозная организация страны-агрессора.