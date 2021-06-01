'Укрпочта' попала под шквал критики из-за продажи здания церкви на Кировоградщине УПЦ МП

Украинская компания-оператор "Укрпочта" продала УПЦ Московского патриархата здание бывшей церкви в Кировоградской области. Там располагалось одно из ее отделений.

Об этом рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook. Сооружение в селе Гуровка было продано на аукционе Prozorro за 237 000 грн.

"Казалось бы, после чудесного воскрешения пчел, самое время было подумать уже о церковь. Но нет. Мы действуем нестандартно, тем более, что все равно говорят, что у меня нет ничего святого, и я продаю налево и направо" все, что нажито непосильным трудом ". И сегодня апогей этого – Укрпочта продала церковь", – пошутил Смелянский.

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В сети возмутились тем, что дом получила церковь страны-агрессора.

"Какая гадость продать имущество госпредприятия РПЦ. Собственно неудивительно – какой язык, такая и поддержка", "Ну хвастаться, что продали россиянам, не стоит", "Это жесть. Отдавать здание почты церкви государства-агрессора и идеологическому подразделению ФСБ и хвастаться, что удачно продали. Это полный совок головного мозга", "Оккупационную церковь было допущено к торгам. Это хуже 30 сребреников. Кровавые деньги", – писали в сети.

На шквал критики Смелянской ответил, что такой факт якобы не влияет на ход аукциона.

"Что мне сделать? Своим перстом наложить анафему и запретить участвовать в аукционе?" – написал он в ответ на один из комментариев к его посту.

Также он добавил, что все активы учреждения продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонт помещений.

"И оставьте моих сотрудников в покое. Мы никому ничего бесплатно не отдаем и не передаем. Все активы продаются на открытых аукционах, а средства направляются на ремонт помещений, чтобы нам больше не было стыдно за убитую инфраструктуру. Кто не понял – станет героем моих постов ", – подытожил Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, восемь миллионов пчел погибли в грузовике Hyundai, которой их грузовика к месту назначения "Укрпочта" на Закарпатье. Позже в учреждении заявили, что через сутки после инцидента пчелы начали оживать.