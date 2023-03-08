Цены столичные: на каких АЗС дешевле всего заправляться 8 марта

По состоянию на 8 марта в Киевской области литр бензина А-95 стоит в среднем 48 грн. Самые высокие цены зафиксированы на АЗС сети Sentoza Oil – 52 грн/л. Самые низкие – на заправках Mango – 43,99 грн/л.

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Об этом свидетельствуют данные Все АЗС. Согласно им, в тройку лидеров по дороговизне ресурса также входят сети:

Авиас – 50 грн/л;

OKKO, WOG, Socar – по 48,99 грн/л.

Самые низкие цены – помимо Mango – выставили сети Авантаж 7, 44,5 грн/л. А также "Укрнафта" и UPG – по 45,5 грн/л.

Дизель 8 марта в Киевской области продают в среднем по 52,2 грн/л. Дороже всего на АЗС сетей:

Sentoza Oil – 57,9 грн/л;

Укргаздобыча – 52,99 грн/л;

OKKO, WOG, Prime, Chipo – 51 грн/л;

Socar, Shell – 50,99 грн/л.

Дешевле всего заправляться ДТ на заправках сети Mango, где литр ресурса стоит 46,49 грн. А кроме того, в сетях:

Укрнафта, Авантаж 7 – 47 грн/л;

БРСМ-Нафта – 47,49 грн/л.

Бензин А-95 в регионе продают в среднем по 48,25 грн/литр. Дороже всего в сетях OKKO и WOG – по 51 грн/л. А также на АЗС:

Socar, Shell – 50,99 грн/л;

Авиас – 50,5 грн/л.

Дешевле всего ресурс разливают на заправках сети БРСМ-Нафта – по 45,49 грн/л. А кроме того:

Люксвен – 45,79 грн/л;

Укрнафта – 46,5 грн/л.

Цену на автогаз установили на среднем уровне в 25,98 грн/л. Самая высокая стоимость в сети Sentoza Oil – 31 грн/л. Самая низкая – в Авантаж 7, 20,95 грн/л.

ДТ+ продают в среднем по 57,5 грн/л. Бензин А-92 – по 48,43 грн/л.

Цены на топливо в Украине снизились

В то же время, европейские страны в преддверии введения нефтяных санкций против РФ завезли большие объемы нефтепродуктов, в том числе из РФ. При этом значительные объемы горючего попали в Украину, а это, в свою очередь, сильно повлияло на цены на заправках, рассказал в комментарии OBOZREVATEL аналитик издания "Нафторынок" Александр Сиренко.

"Пять стран, с которыми мы граничим на Западе, – через их территорию мы везем нефтепродукты. Это либо производство непосредственно в Румынии или Польше, либо мы используем их инфраструктуру. Конъюнктура ценовая в Европе сломалась, когда был введен пакет санкций против России на рынке нефти и нефтепродуктов. 5 февраля он вступил в силу, но к этому моменту Восточная Европа подготовилась и очень много продукта впрок завезла, в том числе из России. К нам, к сожалению, этот продукт тоже попадает", – сказал эксперт.

Он отметил, что в декабре и январе в Украину завозились огромные партии горючего. В феврале объемы поставок значительно снизились, поскольку в стране сформировались большие запасы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий создание государственного запаса нефти и нефтепродуктов. Согласно документу этого запаса должно хватать минимум на 2 месяца.

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