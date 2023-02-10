На украинских АЗС "переписали" цены на бензин: где цены самые низкие

Цены на бензин А-95 в Украине опустились ниже 48 грн/литр – по состоянию на 10 февраля они установились на среднем уровне в 47,96 грн. При этом неделей ранее – 3 февраля – ресурс стоил на 71 коп. дороже, 48,67 грн. Самые же низкие цены на него А-95 установила сеть Motto – 45,48 грн/литр. Самые высокие – SOCAR, 51,99 грн/литр.

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Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95", передает Enkorr. Согласно им, в "топ-3" по самым низким ценам также вошли сети:

Укрнафта, Укр-Петроль – 45,5 грн/литр;

Mango – 45,99 грн/литр, а также Олас – 46 грн/литр.

Самые высокие же цены, кроме SOCAR, установили на АЗС ети Авиас – 50 грн/литр. А также:

Neftek – 49 грн/литр;

OKKO, WOG – 48,99 грн/литр.

Более других за неделю цены опустили в сети Ovis – на 2,5 грн/литр, до 46,49 грн. В Motto снизили цены на ресурс на 1,5 грн/литр, до 45,48 грн. Еще ряд сетей удешевил бензин А-95 на 1 грн/литр:

OKKO – до 48,99 грн;

WOG – до 48,99 грн;

Укрнафта – до 45,5 грн;

AMIC – до 48,49 грн;

Автотранс – до 47,98 грн;

UPG – до 46,3 грн;

BVS – до 47,99 грн;

Mango – до 45,99 грн;

ZOG – до 47 грн;

Neftek – до 49 грн.

А вот сеть VostokGaz, наоборот, повысила цены. Подорожание составило 50 коп. – до 46,39 грн.

Бензин А-95+ подешевел на 57 коп./литр, до 50,01 грн. Дешевле всего его продают на заправках сетей:

Катрал – 46,99 грн/литр;

Укрнафта – 47,5 грн/литр;

Motto – 47,98 грн/литр.

Самые высокие цены выставили АЗС сети SOCAR – 52,99 грн/литр. А кроме того:

Neftek – 52 грн/литр;

OKKO, WOG – 51 грн/литр;

Shell – 50,99 грн/литр.

Больше всего цены снизили на заправках сети Катрал – на 1,88 грн/литр, до 46,99 грн. А в сети БРСМ-Нафта цены повысили на 1,25 грн/литр – до 48,95 грн.

Как пересчитали цены на дизель

За неделю стоимость дизтоплива на украинских АЗС снизилась на 88 коп./литр – до средних 51,65 грн. Дешевле всего его продают в сети VST – по 48,9 грн/литр. А кроме того на заправках:

Motto – 49,48 грн;

Укр-Петроль, Укрнафта – по 49,5 грн.

Дороже всего дизель продают в сети SOCAR – по 54,99 грн/литр. А также:

OKKO, WOG, Neftek – 53 грн;

Shell – 52,49 грн.

Больше других цены на ресурс снизили на заправках сети Motto – сразу на 3,5 грн/литр, до 49,48 грн. А кроме того, в сетях:

ZOG – на 2 грн/литр, до 50,5 грн;

Рур груп – на 2 грн/литр, до 51,99 грн;

Ovis – на 1,5 грн/литр, до 51,49 грн.

Чего ожидать

По словам финансового эксперта Сергея Козырева, в краткосрочной перспективе эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов существенно не отразится на Украине. Причина – подавляющее большинство поставщиков сделало значительные запасы.

Не менее важным является и то, что запасы эти хранятся не только в Украине, но и за ее пределами, что обеспечивает безопасность от российских обстрелов.

"Раньше, когда мы ориентировались на российских поставщиков, это оказывало большое влияние на наши внутренние цены. Сейчас этого не происходит, потому что мы не импортируем российские энергоносители напрямую. ... Это должно подтолкнуть стоимость горючего на АЗС вниз", – пояснил он.

В то же время, подчеркнул эксперт, украинские сети сейчас имеют запасы бензина и дизтоплива минимум на месяц продаж. А текущие поставки превосходят потребности. "То есть пока есть дополнительный запас прочности", – резюмировал Козырев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут запретить оплату бензина и других подакцизных товаров наличными. Если идею одобрят, рассчитываться за горючее можно будет только банковской картой.

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