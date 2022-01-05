На ее удочку попались президенты и миллиардеры. Как Элизабет Холмс создала Theranos и обманула весь мир

Любимица Кремниевой долины, основательница стартапа Theranos 37-летняя Элизабет Холмс, которую не раз приветствовали миллиардеры и мировые лидеры, скорее всего, отправится в тюрьму. Суд постановил: Холмс оказалась мошенницей и провернула аферу на 950 млн долларов. Эти деньги она буквально выманила у влиятельных инвесторов.

Холмс обещала изменить мир и хвасталась, что сделает это с помощью революции в здравоохранении. Ее "разработка" – портативный прибор Edison, который позволил бы в домашних условиях сдавать анализы крови на различные заболевания. О том, как Холмс удалось всех обмануть, пишет Daily Mail.

4 января 2022 года суд в Калифорнии признал Холмс виновной в деле о четырех мошенничествах. За каждое из них ей грозит до 20 лет лишения свободы и выплата 250 тыс. долларов компенсаций. Дата вынесения окончательного вердикта будет назначена позже. Ожидается, что Холмс подаст апелляцию и останется на свободе, пока не будет согласована дата вынесения приговора.

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Среди тех, кто доверился аферистке, оказались 42-й президент США Билл Клинтон, американский генерал, экс-министр обороны Джеймс Мэттис и два бывших госсекретаря США, Генри Киссинджер и Джордж Шульц. Среди обманутых инвесторов были гиганты американского бизнеса Руперт Мердок, Тим Дрейпер и семья Уолтон, которая основала сеть гипермаркетов Walmart.

Кто такая Элизабет Холмс

Холмс изучала химическую и электротехническую инженерию в Стэнфорде. В возрасте 19 лет, в 2003 году, она основала компанию Theranos. Стартап стал одним из самых успешных предприятий Кремниевой долины, собрав десятки миллионов долларов. На волне успеха Theranos Холмс сравнивали с учредителем Apple Стивом Джобсом и называли гением.

Theranos занималась разработкой прибора Edison размером с компьютерный принтер. Edison – это устройство для автономного проведения анализов. Холмс уверяла, что оно спасет миллионы жизней, ведь люди смогут самостоятельно обнаруживать опасные болезни всего по капле крови, которую проанализирует Edison.

В том же 2003 году отец Холмс нашел венчурных капиталистов, желающих инвестировать в ее компанию, и основательница Theranos бросила университет. Уверенная в себе и очень убедительная Холмс начала неустанно работать над привлечением еще большего числа сторонников, готовых вложить деньги в предприятие.

Годы обмана и ошеломительный успех

Утверждения Холмс мало кто подвергал сомнению. Инвесторов, политиков и других влиятельных людей влекло к Элизабет Холмс, как пчел к цветочному нектару. Она увлеченно рассказывала, как на создание Edison ее вдохновила ненависть к уколам. Как дорого и неприятно сдавать кровь в лабораториях, и насколько сильно она хочет положить конец такой практике.

Обаятельная и гламурная Холмс без особых усилий привлекла внимание в отрасли. В этом ей помог тот факт, что медицинские разработки до нее в основном представляли ученые со слабыми социальными навыками.

Холмс также не стеснялась использовать свою сексуальную привлекательность. Биохимик и главный исследователь из Theranos Ян Гиббонс (скончался в 2013 году) рассказывал своей жене, как Холмс "расстегивала блузку на совете директоров и начинала кокетничать". Жена ученого уверена, что на кокетстве это не заканчивалась и Холмс "снимала штаны" с потенциальных инвесторов.

По мере поступления средств Холмс щедро тратила деньги. Она путешествовала на частном самолете и платила 1 млн долларов в месяц за аренду здания штаб-квартиры в городе Пало-Альто в Кремниевой долине.

При этом в интервью и на переговорах Холмс производила впечатление человека, охваченного почти религиозным рвением. "В ней есть что-то неземное, она как член монашеского ордена", – восторгался экс-генсек США Генри Киссинджер.

Сам Киссинджер одним из первых активно поддержал Theranos вместе с высокопоставленным государственным деятелем Джорджем Шульцем и генералом Джеймсу Мэттису. На удочки также попались Руперт Мердок, вложивший в проект 125 млн долларов, министр образования Бетси Девос, мультимиллиардеры Уолтоны, основатель технологической компании Oracle Ларри Эллисон и многие другие.

За 10 лет своего существования, к 2013 году, Theranos достиг капитализации в 9 млрд долларов. В компании работали 800 сотрудников, а состояние самой Холмс оценивалось в 4,5 млрд долларов. Это сделало ее самой молодой в мире женщиной-миллиардером.

Фотографии Холмс украшали обложки бесчисленных журналов, она ​​любила фотографироваться в белом лабораторном халате или в черной водолазке (как Стив Джобс). Бизнесвумен попала в список 100 самых влиятельных людей по версии Time.

Администрация президента США Барака Обамы назначила ее президентским послом по вопросам глобального предпринимательства. А Джо Байден, в то время вице-президент, лично посетил Theranos и назвал его "лабораторией будущего".

Идея создания Edison увлекла даже тех экспертов, которые могли бы засомневаться в реальности предприятия. Так, Гарвардская медицинская школа назначила Холмс членом совета стипендиатов.

Первые подозрения и крах "империи Холмс"

Впрочем, далеко не все специалисты были убеждены в честности Элизабет Холмс. Они, в частности, указывали на "комично расплывчатые" технические навыки и знания основательницы Theranos. Одним из аргументов в пользу некомпетентности Холмс стало то, что она бросила учебу.

Кроме того, в своих интервью Холмс не отвечала ни на какие технические вопросы об устройстве Edison. Такую информацию она или называла коммерческой тайной, или искусно меняла тему на более комфортную для себя.

Многие сотрудники Theranos тоже догадывались, что что-то пошло не так. Например, они рассказывали, что Холмс позволяла своему щенку сибирского хаски буйствовать в лаборатории, несмотря протесты работавших там химиков. При этом собачья шерсть могла загрязнить образцы крови.

Холмс повсюду сопровождала вооруженная охрана. И, по словам сотрудников предприятия, их босс была настолько скрытной, что никто даже не знал, процветает компания или находится на грани краха.

Также Холмс отговаривала ученых из Theranos от обсуждения своей работы друг с другом. Это должно было помешать специалистам понять, что за громкими заявления ничего не стоит.

Бывшие сотрудники компании также рассказывали, что манерой руководства Холмс было запугивание, а сама она страдала от паранойи. Бывшая секретарша Шерил Гафнер описала Холмс как крайне хладнокровную особу.

Когда в 2013 году провалилась сделка по поставке Edison в аптеки Walmart, никто ничего не сказал. "Мы знали, что Theranos – это обман, но приходилось молчать, потому что иначе они бы усложнили нам жизнь", – вспоминает бывший дизайнер компании Джастин Максвелл.

Вместо установки Edison Theranos использовал обычные лаборатории и машины других производителей для анализа крови. Это стало началом краха проекта, ведь огромное количество уважаемых людей в совете директоров компании и в списке инвесторов не могло вечно защищать Холмс.

В 2015 году стало широко известно, что анализатор Edison просто не работает. Этому предшествовали публикации Wall Street Journal, в которых некий анонимный информатор рассказывал о фиктивности Theranos. Тем не менее, в том же году Элизабет Холмс вошла в рейтинг самых влиятельных людей планеты – так называемой новой элиты 2015 года – по версии американского журнала Vanity Fair.

Специалисты начали проверять технологии Theranos и выяснили, что анализы крови были не просто ненадежными, но и настолько неточными, что могли привести к летальному исходу. Холмс же ничего не признавала: "Вот что происходит, когда вы работаете над большими изменениями. Сначала они думают, что ты сумасшедший, а потом дерутся с тобой ", – говорила она в интервью.

Однако после череды судебных исков со стороны инвесторов, партнеров и регулирующих органов, Холмс оказалась на грани банкротства. В марте 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Холмс и ее бывшего делового партнера b любовника Рамеша Балвани в "тщательно продуманном многолетнем мошенничестве''.

Тогда Холмс согласилась заплатить 500 тыс. долларов штрафа и передать контроль над бизнесом третьим лицам, но не признала обвинения. Три месяца спустя Холмс и Балвани было предъявлено уголовное обвинение в многомиллионной схеме обмана пациентов и инвесторов. К сентябрю 2018 года Theranos закрылась.

В январе 2022 года суд присяжных признал, что Холмс сознательно лгала о разработке. Это имеет решающее значение для доказательства обвинений в мошенничестве. Суд над Балвани по аналогичным обвинениям начнется в конце января.

Сама бизнесвумен, выступив в суде, все еще пыталась убедить присяжных, что у нее были благородные намерения. Также Холмс утверждала, что ее саму ввели в заблуждение. Якобы ее ошибка заключалась в том, что она просто поверила заверениям ученых, что технология работает.

История Холмс стала настолько громкой и значимой, что по ее мотивам уже снимают фильм с Дженнифер Лоуренс в главной роли, а также и телевизионный мини-сериал с Амандой Сейфрид. А проект Theranos уже прозвали "величайшим бедствием Кремниевой долины".

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