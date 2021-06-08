На предприятии НАН Украины изготовили поддельный алкоголь более чем на 1 млн грн

На государственном предприятии "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений", которое входит в структуру Национальной академии наук, обнаружили незаконное производство алкоголя. Участники организованной группы незаконно изготовили более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получили прибыли более чем на 1,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Так, в период с августа 2020-го по февраль 2021 года участники организованной группы, будучи служебными лицами предприятия и используя помещения и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкоголя.

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Разоблачение преступной деятельности проводилось прокурорами совместно со следственным управлением Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований ДСР НП Украины.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко заявил, что решение прокурора САП об очередном закрытии дела "Роттердам+" вполне закономерно, учитывая недавнее постановление Кабмина ввести такую же формулу для цен на бензин и формулу "Амстердам+" для природного газа.

"Читаю удивление всяких маршалов железнодорожных войск, что прокурор САП-то неправильно закрыл дело по угольной формуле "Роттердам+". Так а что вы хотите? Чтобы он Шмыгалю выписал подозрение и всему правительству за "Роттердам +" в бензине? Или Зеленскому зачитал права подозреваемого из-за его подписи в Меморандуме с МВФ, по которому украинцам навязали цену на газ "Амстердам+", – заявил нардеп.

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