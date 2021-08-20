На первых аукционах в "Прозорро" стоимость перевозки зерновозами УЗ выросла вдвое

На первых аукционах в системе "Прозорро. Продажи" на перевозку грузов в зерновозах "Укрзалізниці" стоимость перевозки выросла вдвое – начальная цена была 540 грн, а средняя цена составила 1004 грн.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. Отмечается, что на первые аукционы были выставлены 14 лотов – 346 зерновозов. При этом максимальная цена некоторых лотов составила 1400 грн.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзалізниця" Александра Камышина, сейчас перевозчик имеет в рабочем парке около 5,9 тыс вагонов-зерновозов.

"Укрзалізниця" получила хороший результат уже с первой попытки. Сегодняшние аукционы доказали, что мы можем получать дополнительные доходы от их распределения", – сказал Камишин.

Видео дня

В УЗ добавили, что следующий аукцион состоится 25 августа, а в сентябре они будут проходить фактически ежедневно.

"Со следующего месяца через аукционы компания будет реализовывать до 80% парка дефицитного подвижного состава. Так мы ликвидируем возможные злоупотребления при распределении вагонов и получим дополнительный доход", – добавил руководитель "Укрзалізниці".

"Очень хорошо, что УЗ начало торги по зерновозах на Прозорро. Это понятно всем участникам рынка и вызывает доверие к процедуре распределения вагонов. Важно масимально быстро продолжить эти процессы", – сказал в комментарии ЭП глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В то же время гендиректор COFCO Agri Ukraine Владимир Осадчук в комментарии ЭП заявил, что УЗ должна 100% вагонов продавать через Прозорро.

"С нашей стороны мы только за открытый рынок, и никакого не должно быть распределения вагонов среди "своих". Чем больше они (УЗ – ред.) будут открыто распределять вагоны через аукционы, тем более прозрачно будет работать рынок", – сказал Осадчук.