На квартиры в Киеве установили новые цены: сколько стоит квадрат

Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода снизилась почти на 4 000 грн – со средних 53 865 грн до 49 880 грн. Таким образом с 26 июля 2022 года по 24 января 2023-го удешевление составило 7,4%. За месяц цены снизились не так сильно – на 386 грн, с 50 266 грн до 49 880 грн. Хотя примечателен сам факт удешевления.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, чаще всего встречается цена в 44 200 тыс. грн за "квадрат". Таких объявлений – 8,8%. Далее идут:

41 600 грн – 8,3% объявлений;

39 000 грн – 7%.

Впрочем, несмотря на последнее удешевление, за год цены на столичную "вторичку" выросли. Подорожание составило 3 180 грн – цены выросли с 46 700 грн до 49 880 грн.

Какой район столицы самый "дешевый"

Согласно данным аналитиков, самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе – 40 287 грн. В топ-5 также входят:

Дарницкий – 45 220 грн;

Святошинский – 45 649 грн;

Днепровский – 47 067 грн;

Подольский – 47 483 грн.

Дороже всего же квадратный метр стоит в Печерском районе – 80 014 грн. За ним идут:

Голосеевский – 57 646 грн;

Шевченковский – 57 153 грн;

Соломенский – 50 651 грн;

Оболонский – 49 624 грн.

За квартиры придется платить налог

В то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свои квартиры. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры:

в домах от 120 кв. м;

в квартирах от 60 кв. м.

Размер налога зависит от населенного пункта. Местные власти имеют право устанавливать ставку, однако она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2023-м это 97,5 грн.

В то же время те, у кого жилье находится на оккупированной территории или в их населенных пунктах велись военные действия, от уплаты налога освобождаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.

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