На квартиры в Киеве установили новые цены: сколько стоит квадрат
Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода снизилась почти на 4 000 грн – со средних 53 865 грн до 49 880 грн. Таким образом с 26 июля 2022 года по 24 января 2023-го удешевление составило 7,4%. За месяц цены снизились не так сильно – на 386 грн, с 50 266 грн до 49 880 грн. Хотя примечателен сам факт удешевления.
Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, чаще всего встречается цена в 44 200 тыс. грн за "квадрат". Таких объявлений – 8,8%. Далее идут:
- 41 600 грн – 8,3% объявлений;
- 39 000 грн – 7%.
Впрочем, несмотря на последнее удешевление, за год цены на столичную "вторичку" выросли. Подорожание составило 3 180 грн – цены выросли с 46 700 грн до 49 880 грн.
Какой район столицы самый "дешевый"
Согласно данным аналитиков, самые низкие цены на "квадрат" в Деснянском районе – 40 287 грн. В топ-5 также входят:
- Дарницкий – 45 220 грн;
- Святошинский – 45 649 грн;
- Днепровский – 47 067 грн;
- Подольский – 47 483 грн.
Дороже всего же квадратный метр стоит в Печерском районе – 80 014 грн. За ним идут:
- Голосеевский – 57 646 грн;
- Шевченковский – 57 153 грн;
- Соломенский – 50 651 грн;
- Оболонский – 49 624 грн.
За квартиры придется платить налог
В то же время в 2023 году украинцы должны будут заплатить налоги за свои квартиры. Впрочем, платить нужно только за "лишние" квадратные метры:
- в домах от 120 кв. м;
- в квартирах от 60 кв. м.
Размер налога зависит от населенного пункта. Местные власти имеют право устанавливать ставку, однако она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2023-м это 97,5 грн.
В то же время те, у кого жилье находится на оккупированной территории или в их населенных пунктах велись военные действия, от уплаты налога освобождаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же в Украине за год средняя цена квадратного метра выросла примерно на треть. По сравнению со стоимостью в декабре 2021 года и декабре 2022-го, медианная цена на первичке по стране повысилась на 29% и составила 28 534 грн/кв. м.
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