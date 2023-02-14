На границе Украины и Польши заработал новый пункт пропуска: его не могли открыть 15 лет

На украинско-польской границе заработал новый пункт пропуска "Нижанковичи – Мальховице". Его открытие было заморожено на 15 лет, для начала работы нужно было восстановить дорогу, ведущую к пограничному переходу.

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На первом этапе работы – с 13 февраля – пункт пропускает пустые грузовики с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн. Об этом 14 февраля сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Пункт пропуска будет функционировать круглосуточно в двух направлениях, на двух полосах движения будут работать пограничные наряды по проверке документов и осмотру транспортных средств", – отметил Гетманцев. По его словам, даже такой режим работы позволит разгрузить другие участки украинско-польской границы.

Запустить работу пункта пропуска позволил ремонт и расширение Украиной дороги Стрый – Дрогобыч – Нижанковичи. Работы обошлисьв 29,6 млн грн. Стоительство пункта пропуска и связанные с этим дорожные работы были заморожены на 15 лет и возобновились только во второй половине 2022 года.

При этом строительство инфарструктуры для пункта продолжается. "Общая стоимость строительства, которое будет полностью завершено до конца года, составит 109 млн злотых (почти 900 млн грн. – Ред), которые любезно выделила польская сторона", – добавил нардеп.

По мере завершения работ функционал пункта пропуска будет увеличиваться. Уже до 2023 года должно быть обеспечено движение грузового транспорта весом до 3,5 тонны. В перспективе пункт пропуска планируют открыть для всех видов автотранспорта. Также ожидается передвижение через него пешеходов.

"В условиях продолжения блокирования морских отправлений для любой продукции, кроме зерна, крайне важно быстро наращивать сухопутные маршруты и пункты пропуска в государства ЕС", – объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 10 февраля на границе Украины и Румынии заработал пункт пропуска "Дяковцы – Раковец". Его стоили 12 лет, с 2011 года.

Как и заработавший в ноябре "Красноильск – Викову-де-Сус", "Дяковцы – Раковец" поможет разгрузить движение через пункт "Порубно – Сирет". В 2022 году очереди из грузовиков там достигали десятков километров.

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