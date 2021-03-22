МВФ опубликовал новые прогнозы: что будет с экономикой

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. При этом экономика идет неравномерно в разных странах, а также в разных секторах. ВВП во многих государствах намного ниже докризисных показателей.

Об этом заявил первый заместитель главы Международного валютного фонда Джеффри Окамото, сообщается на сайте организации. "Вянваре мы прогнозировали глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5%, но перспективы более сильного восстановления появляются – из-за дополнительных фискальных стимулов, особенно в США, и перспектив более широкой вакцинации", – сказал он.

В МВФ прогнозируют, что совокупный доход на душу населения в развивающихся странах, за исключением Китая, в период с 2020 по 2022 год будет на 22% ниже, чем это было бы без пандемии. Это может привести к тому, что с начала пандемии почти 90 миллионов человек окажутся за чертой бедности.

Напомним, Конференция ООН по торговле и развитию улучшила свой прогноз по развитию мировой экономики с 4,3 до 4,7%. Экономика вырастет быстрее благодаря усиленному восстановлению в Соединенных Штатах.

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