МВФ опублікував нові прогнози: що буде з економікою

Світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. Водночас економіка йде нерівномірно в різних країнах, а також у різних секторах. ВВП у багатьох державах набагато нижчий від докризових показників.

Про це заявив перший заступник глави Міжнародного валютного фонду Джеффрі Окамото, повідомляється на сайті організації. "В січні ми прогнозували глобальне зростання 2021 року на рівні 5,5%, але перспективи сильнішого відновлення з'являються – через додаткові фіскальні стимули, особливо в США та перспективи ширшої вакцинації", – сказав він.

У МВФ прогнозують, що сукупний дохід на душу населення в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, у період з 2020 до 2022 року буде на 22% нижчий, ніж це було б без пандемії. Це може призвести до того, що з початку пандемії майже 90 мільйонів людей опиняться за межею бідності.

Нагадаємо, Конференція ООН з торгівлі і розвитку поліпшила свій прогноз щодо розвитку світової економіки з 4,3 до 4,7%. Економіка виросте швидше завдяки посиленому відновленню в Сполучених Штатах.

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