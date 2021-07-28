Настав час робити кроки для збереження екології, все частіше зустрічаємо теми для обговорення і розмови про так званий “зелений” бізнес (він же сталий, відповідальний). У більшості споживачів подібний напрямок викликає здебільшого позитивні відгуки, а серед бізнес спільноти виникають питання щодо його ефективності з точки зору прибутковості. Головні питання стають саме при переході на нову модель, чи варто змінювати бізнес процеси, навчати людей (і далі по списку), ще вчора можна було робити все по старій методології і заробляти більші гроші. Нижче ми хочемо окремо розібратися у цих питаннях і донести до кожного з вас усі важливі кроки , що стають актуальними вже сьогодні.

То що ж це таке “екологічний бізнес”?

Розпочати слід з історичного Саміту ООН, який відбувся у вересні 2015 року. На ньому були прийняті 17 глобальних цілей, покликання яких - подолати всі форми нерівності та бідності, і проявів кліматичних змін до 2030 року.

Тобто бізнес, дії якого мають свідомий ефект на суспільство, культуру, навколишнє середовище та планету. Сталий бізнес – це не стільки про "зелену" упаковку, скільки про повагу до прав людини, прозору мережу поставок та етичне працевлаштування.

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Все більше світових компаній фокусують на цьому увагу. З кожним днем для них стає все більш важливим те, як саме вони ведуть бізнес. Одночасно з цим, споживачі не стоять осторонь, та обирають бренди згідно відповідності брендів до принципів сталості та відповідального споживання.

Якщо говорити про приклади - одним з найпомітніших гравців fashion сфери є шведська компанія Filippa K. Їх головна цінність полягає в акценті на базовий гардероб, створений для тих, хто втомився від надмірного споживання. Компанія створює свої колекції за категоріями Woman, Soft Sport та Man, і представлена на двадцяти ринках по всьому світі. Бренд демонструє інноваційні технології, та використовує виключно якісні матеріали, а також прискіпливо відслідковує всі ланцюги поставок та задає тренд slow fashion. Не приховує бренд і формули успішного бізнесу, відкрито публікуючи щорічні звіти з промовистими кейсами та цифрами. Все це спонукає інші бренди, в тому числі і з конкурентного поля ставати на шлях відповідального виробництва.

"Просто якісного продукту не достатньо. Він не повинен шкодити довкіллю".

Nielsen Global Corporate Sustainability Report провели дослідження в 2017 році, за яким 66% споживачів не бачать проблеми платити більше за ті бренди, які впровадили принципи відповідального (або ж свідомого) виробництва. Тобто для споживачів важлива не лише якість продукту чи послуги, а й те як саме компанія впливає на суспільство, та навколишнє середовище. Для споживачів важливо навіть те, чи поважають права людини в даній компанії. Сьогодні це ті питання, які сучасне суспільство ставить перед брендами. Час змінюється важливо не просто виробляти, а робити це свідомо.

Svidomo Made

Наразі, ми лише на початку цього великого шляху. Проте вже сьогодні серед українських брендів вже є такі що готові об’єднуватись задля для обміну знаннями та нових колаборацій.

Для цього створений проєкт Svidomo Made від Made in Ukraine. Він підвищує обізнаність українського бізнесу, а також споживачів у питаннях сталого виробництва та споживання. Сьогодні ми маємо змогу продемонструвати яким має бути сталий бізнес. Та зробити відповідальне виробництво та споживання трендом в Україні.

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