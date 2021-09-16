Мошенники продавали украинцам липовые документы для "Карты поляка": как работала схема

В Украине разоблачили мошенников, которые подделывали документы, необходимые для получения "Карты поляка" (подтверждает принадлежность иностранца к польскому народу). Аферисты находили "клиентов" в Интернете и продавали им фальшивую документацию за 2000 евро.

"Рекламировали свои услуги как помощь в поиске польских корней. Продавали фальшивые документы образца СССР, которые являются основанием для обращения в компетентные органы Республики Польша для получения "Карты поляка", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области 16 сентября.

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Организовал преступную группу житель Черкасской области. Он привлек 6 сообщников, в том числе двух государственных служащих: сотрудника одного из ЗАГСов и госрегистратора, которые предоставляли информацию из официальных баз данных.

Отмечается, что к злоумышленникам обратилось почти 300 человек. Фальшивые документы передавали через почту, а сама оплачивали их с помощью банковских карт и наличными.

В результате проведения обысков по адресам проживания фигурантов дела обнаружили и изъяли подготовленные бланки, печати, документы. Также правоохранительные органы нашли специальные устройства для изготовления карточек.

"Карта поляка" – это документ, который подтверждает принадлежность человека к польскому народу. Владелец такой карты имеет ряд прав негражданского характера. Еще до 2019-го выдавался лишь для граждан стран бывшего СССР. Однако сейчас выдается для граждан всех стран мира.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области мошенники украли у украинцев десятки миллионов гривен, выдавая себя за сотрудников банков. Они рассказывали, что проводят телефонный опрос или предлагают новую банковскую услугу или кредит. Таким образом входили в доверие граждан, которые отдавали свои персональные данные.