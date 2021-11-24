Молдова уже сегодня может остаться без российского газа: что сказали в "Газпроме"

Российская компания "Газпром" все еще не получила платеж за газ от Молдавии. Как заявил официальный представитель концерна Сергей Куприянов, 48-часовой срок после уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает уже сегодня, 24 ноября.

"Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня", – цитирует Куприянова "ТАСС".

Ранее в "Газпроме" заявили, что если Молдова погасит долг, отключения газа не будет. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан в эфире телеканала Jurnal TV заявил, что в связи с ультиматумом "Газпрома", компания попросила у правительства страны кредит. По его словам, для оплаты поставок газа по контракту с российским монополистом нужно $74 млн.

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Позже стало известно, что вице-премьер Молдавии Андрей Спыну планирует объяснить главе "Газпрома" Алексею Миллеру причины задержки с расчетами за газ и попросить об отсрочке на пару дней. Он объяснил, что правительство направит письмо в газовый холдинг, чтобы объяснить причины задержки платежей.

Напомним, еще 29 октября Россия и Молдова продлили контракт о поставках газа еще на пять лет. По данным близкого к переговорам источника, Кишинев должен будет выплатить Москве исторический долг за поставки газа в прошлые годы.

Также Украина предоставила экстренную помощь Молдове в объеме 15 млн куб. м. газа. Сделано это было, потому что предыдущий контракт Кишинева с Москвой истек 30 сентября а топливо приходилось покупать по высоким ценам.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что лидеры ЕС рассказали, как намерены бороться со стремительным ростом цен на энергоресурсы. Среди прочего они попросили Европейский инвестиционный банк ускорить привлечение инвестиций для перехода к зеленой энергетике.