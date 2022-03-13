Могут ли украинцев уволить за неявку на роботу из-за войны? В СНБО дали ответ

Владимир Пазий
Рынки и компании
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Специалисты рассказали, могут ли украинцев уволить за неявку на роботу во время войны
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В трудовом законодательстве Украины не предусмотрено такое основание для увольнения с работы, как война.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины и Ассоциации "ЮрФем". Если работник не выходит на связь или не сообщает свое местонахождение, работодатель может классифицировать как:

  • "НН" – "неявка по невыясненным причинам";

  • "ДВ" – "другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями";

  • "Д" – "другие причины неявки".

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Государственная служба Украины по вопросам труда настоятельно рекомендует не увольнять сотрудников за прогул. Эксперты указывают, что о рекомендации известно, но за нарушение санкций не предусматривается. При этом частные случаи можно обжаловать в суде.

Если работник своевременно сообщил о местонахождении, то работодатель может предложить такие действия:

  • взять отпуск (который предусмотрен законодательством)

Кстати, в коллективных договорах, соглашениях и трудовых договорах могут устанавливаться другие виды отпусков. Следовательно, следует проанализировать еще внутренние нормативно правовые акты работодателя относительно других гарантий в случае наступления чрезвычайных обстоятельств или военного положения.

  • оформить дистанционную работу

Работодатель может предложить сотруднику дистанционную или надомную работу. Или же гибкий режим рабочего времени.

  • если работник подлежат мобилизации, то закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в 13 марта оккупанты убили 51-летнего американского корреспондента Брента Ренауда. Еще два журналиста были ранены.

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