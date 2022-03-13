Могут ли украинцев уволить за неявку на роботу из-за войны? В СНБО дали ответ

В трудовом законодательстве Украины не предусмотрено такое основание для увольнения с работы, как война.

Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины и Ассоциации "ЮрФем". Если работник не выходит на связь или не сообщает свое местонахождение, работодатель может классифицировать как:

"НН" – "неявка по невыясненным причинам";

"ДВ" – "другие виды неявок, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями";

"Д" – "другие причины неявки".

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Государственная служба Украины по вопросам труда настоятельно рекомендует не увольнять сотрудников за прогул. Эксперты указывают, что о рекомендации известно, но за нарушение санкций не предусматривается. При этом частные случаи можно обжаловать в суде.

Если работник своевременно сообщил о местонахождении, то работодатель может предложить такие действия:

взять отпуск (который предусмотрен законодательством)

Кстати, в коллективных договорах, соглашениях и трудовых договорах могут устанавливаться другие виды отпусков. Следовательно, следует проанализировать еще внутренние нормативно правовые акты работодателя относительно других гарантий в случае наступления чрезвычайных обстоятельств или военного положения.

оформить дистанционную работу

Работодатель может предложить сотруднику дистанционную или надомную работу. Или же гибкий режим рабочего времени.

если работник подлежат мобилизации, то закон гарантирует сохранение рабочего места и среднего заработка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области в 13 марта оккупанты убили 51-летнего американского корреспондента Брента Ренауда. Еще два журналиста были ранены.

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