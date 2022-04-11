Ищут имущество россиян и каналы финансирования ДРГ: что сделал Госфинмонтиринг за время войны

Государственная служба финансового мониторинга Украины с начала полномасштабной войны России против Украины добилась исключения РФ из ряда международных организаций. Также ведомство занимается розыском имущества тех, кто причастен к военной агрессии России, устанавливает каналы финансирования ДРГ, коллаборантов и сепаратистов.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, за 46 дней войны удалось:

При участии Госфинмониторинга еще 25 февраля приостановлено членство РФ Комитете Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

С 5 марта подразделение финансовой разведки РФ лишено права и возможности осуществлять обмен информацией в рамках Эгмонтской группы (направлять запросы по вопросам финансовой разведки в международные иностранные ПФР и получать ответы). После раскрытия фактов Бучанской резни руководству Эгмонтской группы направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

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Госфинмониторинг направил обращение с просьбой исключить РФ из FATF и включения РФ в черный список FATF. На основании обращений 4 марта FATF опубликовал Публичное заявление в связи с трагическими событиями в Украине.

Учитывая отсутствие четких шагов и неопределенность FATF по санкционированию РФ и РБ Госфинмониторинг направил обращения к арезиденту FATF 25 марта и 4 апреля.

Еще одно обращение направлено через Главу MONEYVAL 31 марта. Оно адресовано Сопредседателям Контрольной группы по международному сотрудничеству FATF (ICRG) с целью рассмотрения ею вопроса включения РФ в черный список FATF и исключения из FATF. Учитывая вопиющие факты убийства армией РФ мирных людей в пригороде Киева направлено дополнительное обращение от 4 апреля.

Налажен рабочий контакт с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины с целью координации действий по санкционированию РФ со стороны FATF. Также отправлены письма к европарламентариям.

Проводится постоянная коммуникация с МИД Украины. Цель – донесение до посольств Украины за границей необходимости еще более активно доносить до иностранных партнеров информацию о рисках транзакций, которые проводятся в интересах и с участием россиян.

Направлены обращения в МИД о сборе информации о примененных финансовых санкциях против РФ и ее активов.

Проведена работа с ключевыми представителями общественного сектора Украины по привлечению других формальных и неформальных контактов к дальнейшей изоляции РФ в антилегализационной сфере.

Направлено письмо в Федеральную службу по финансовому мониторингу РФ (от 09.03.2022 № 609/210-09) о прекращении Соглашения между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации.

Учитывая наличие разведывательной информации о том, что значительный сегмент финансового сектора Люксембурга является подконтрольным РФ или ее резидентам Госфинмониторингом направлено письмо (от 18.03.2022 No 640/210-09) в Комиссию по надзору за финансовым сектором Люксембурга (CSSF) по усилению финансового надзора за бизнесом, ввиду имеющихся рисков.

Госфинмониторинг 21 марта направил ряд обращений к финансовым регуляторов Барбадоса, Белиза, БВО, Кипра, Гибралтара, Гернси, о. Мэн, Италии, Джерси, Линхтенштейн, Монако, Панама, Сейшельские острова, Испания, Швейцария, ОАЭ, Виргинских островов по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ.

Направлен ряд обращений к финансовым регуляторам Финляндии, Грузии, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана по усилению финансового надзора за бизнесом, имеющим связи с РФ. 7 апреля направлено письмо в Федеральную публичную службу финансов Королевства Бельгия.

С использованием защищенных каналов Эгмонтской группы осуществляется активный обмен разведывательной финансовой информацией с около 150 ПФР зарубежных стран.

Госфинмониторингом с 24 февраля на 8 апреля направил 327 запросов и 52 спонтанных сообщения в ПФР иностранных государств.

Направлено обращение к подразделению финансовой разведки США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) с призывом по налаживанию сотрудничества по противодействию РФ и коллаборантам, а также присоединение Госфинмониторинга к группе ПФР в рамках многосторонней инициативы "Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Task Force" для проведения совместных финансовых расследований, розыска незаконных активов и координации международных усилий по борьбе с агрессором.

Направлено письмо в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля РБ о прекращении Меморандума между Госфинмониторингом и Департаментом финансового и Комитетом государственного контроля Республики Беларусь относительно сотрудничества в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Что сделали в Украине?

Совместно с Минцифрой и экспертами выявляют криптообменники, которые связаны с подсанкционными банками, с целью полного блокирования их хостинга. По результатам аправлено обращение ключевой американской компании-хостеру Cloudflare.

В тесном взаимодействии с криптопровайдерами Украины и мира запустили механизм спонтанной блокировки кошельков из РФ, не дожидаясь запоздалых указаний от FATF.

Направлено обращение к криптовалютной бирже Binance от 17 марта с конкретными предложениями по действиям по сдерживанию агрессии РФ на рынке виртуальных активов. Отдельно направлено именное письмо руководителю Binance с просьбой о личном содействии (18 марта).

Учитывая запрос Госфинмониторинга, Binance изменила политику и 20 марта исключила возможность осуществления P2P транзакций для ряда российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список. Руководителю Binance 21 марта направлено новое обращение по поводу блокирования банков Беларуси, попавших в санкционный список.

Госфинмониторинг осуществляет меры по идентификации активов лиц, причастных к агрессии РФ. Обеспечиваются аналитическая деятельность, обмен информацией и сотрудничество с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Устанавливаются каналы финансирования ДРГ и лиц, которые могут быть связаны, с совершением терроризма/сепаратизма, и/или публично призывают к изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы Украины.

Осуществляются практические мероприятия по проведению государственного финансового мониторинга: с 24 февраля по 8 апреля получено от субъектов первичного финансового мониторинга 81 317 уведомлений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Представитель Госфинмониторинга работает в составе созданной Генеральной прокуратурой Украины оперативной группы "Task Force" на направлении выявление, арест активов, принадлежащих организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины, так и за ее пределами, с целью дальнейшей их передачи в государственный бюджет Украины для восстановления ее разрушенной инфраструктуры.

В правоохранительные органы направлено 13 обобщенных материалов. Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного правонарушения, составляет 1,2 млрд грн.

Осуществляется остановка финансовых операций лиц, причастных к финансированию агрессивных действий со стороны РФ и передача материалов в правоохранительную систему. По результатам совместной работы с правоохранителями обнаружены схемы возможного финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций на сумму около 725,5 млн грн.

Субъектам первичного финансового мониторинга предоставлены рекомендации с целью противодействия финансированию военной агрессии. В частности, речь идет о рисках использования отдельных юридических лиц, в том числе неприбыльных организаций и ряда политических партий пророссийского и левого направления, деятельность которых приостановлена, а также граждан, которые имели/имеют регистрацию/гражданство РФ, Беларуси или других связанных с ними лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, после открытого военного вторжения в Украину Россия 25 февраля лишилась членства в Совете Европы, ПАСЕ и ЕСПЧ. За этим решение и последовало исключения РФ из MONEYVAL.