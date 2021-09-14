Могли быть аварии пассажирских поездов: в "Укрзалізнице" разоблачили опасную схему

Силовики разоблачили серьезную схему хищений в государственной "Укрзалізнице" (УЗ). Эта схема могла привести к авариям на железной дороге, считают в Службе безопасности Украины (СБУ).

Следствие показало, что сотрудники одного из филиалов "Укрзалізниці" наживались на закупках запчастей, которые используются для ремонта ж/д путей. В результате УЗ получала некачественные детали, сообщила пресс-служба СБУ.

Детали поставлялись в обход официальной процедуры контроля, а разницу в цене злоумышленники клали себе в карман. Ущерб за 2020-2021 год составил несколько миллионов гривен, считают с СБУ, но конкретную сумму пока не называют.

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"Приобретенные комплектующие не соответствуют требованиям государственных стандартов. Это могло привести к авариям подвижного состава во время пассажирских перевозок", – добавили в СБУ.

Сейчас против коррупционеров открыто уголовное производство. На закупленные ими детали наложен арест.

К коррупционной схеме была привлечена частная фирма из Киева. Представители этой компании поставляли в "Укрзалізницю" резиновые прокладки для рельсовых путей.

Закупка происходила в обход официальной процедуры, а потому качество деталей никто не проверял. Это позволило фирме-производителю "экономить" на химическом составе резины для прокладок и продавать детали низкого качество под видом высококачественных.

Сотрудники УЗ при этом вносили недостоверные данные в официальную документацию. Разницу между выделенными на закупки и потраченными на самом деле суммами дельцы выводили в теневой сектор экономики.

Это уже далеко не первый случай разоблачения коррупционных схем в "Укрзалізниці". Анализ НАБУ показал, что только за 2020 год компания потеряла из-за коррупции 8 млрд грн. Вот только некоторые примеры последних нарушений:

Чиновников филиала УЗ "Центр охраны здоровья" подозревали в попытке закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

СБУ задержала членов преступной организации, которая разворовывала уголь из вагонов "Укрзалізниці". В группировку входило более 30 человек – правоохранители, сотрудники железной дороги и гражданские лица.

Служащего УЗ заподозрили в растрате 750 тысяч гривен на строительных работах на пригородном вокзале Киева. Чиновник перечислил деньги предприятию с признаками фиктивности.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" уже полгода работает без постоянного руководителя. Сейчас компания ищет кандидатов на эту должность, заявки на участие в конкурсе можно подавать до 6 октября.