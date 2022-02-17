"Мобильные вышки" – в каждое село: депутаты дали старт внедрению идеи бесплатных смартфонов

В Украине упростили процедуру выделения земли для строительства вышек мобильной связи – до 2026 года базовые станции такой связи будут исключены из процедуры зонирования при землеустройстве. Ожидается, что это позволит мобильным операторам намного быстрее покрывать небольшие населенные пункты качественной связью без дополнительной бюрократии. Это важно для реализации идеи президента раздать пожилым украинцам бесплатные смартфоны для доступа в сеть. Ведь каждый третий пенсионер страны живет в селе, где нет мобильного интернета.

Соответствующий законопроект № 5811 относительно упрощения размещения технических средств электронных коммуникаций был принят Верховной Радой в четверг, 17 февраля. За принятие проекта во втором чтении и в целом проголосовали 308 парламентариев во время пленарного заседания, которое транслировалось на YouTube-канале парламента (чтобы посмотреть поименное голосование, доскролльте до конца страницы).

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Принятый законопроект является правительственной инициативой. Он был разработан в Министерстве цифровой трансформации по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Согласно пояснительной записке к документу, его целью является обеспечение 95% населения Украины доступом к мобильному высокоскоростному интернету (4G), внедрение технологии 5G и более быстрое покрытие территории всей страны мобильным широкополосным доступом к интернету. Это, в свою, очередь, будет способствовать стимулированию экотуризма, рекреации и туризма в целом.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время у мобильных операторов есть проблема с получением разрешений, выделением земельных участков и доступом к инфраструктуре для строительства базовых станций мобильной связи. Процесс получения разрешений для начала постройки базовых станций занимает от 10 до 20 месяцев. Это связано с долгой процедурой выделения местными властями земли под базовую станцию, а именно – внесение каждой станции в детальный план территории определенной общины.

В связи с этим, принятым законопроектом предусмотрено до 1 января 2026 года исключить базовые станции мобильной связи из процедур зонирования и дополнительных процедур по землепользованию. Такое исключение касается земельных участков площадью до 0,05 га, расположенных в пределах сел и поселков, а также расположенных за пределами населенных пунктов.

Вместе с тем, упрощенная процедура выделения участков не будет распространяться на земли:

заповедников и национальных парков;

историческо-культурного назначения;

отнесенных к категории оздоровительного, рекреационного, лесохозяйственного назначения;

в пределах зеленых зон населенных пунктов, внутриквартальных территорий (территорий межрайонного озеленения, элементов благоустройства, спортивных площадок, площадок отдыха и социального обслуживания населения).

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский удивил общество новым обещанием: раздать всем вакцинированным гражданам старше 60 лет смартфоны и льготный интернет, чтобы они, в частности, могли пользоваться приложением "Дія". Однако на сегодняшний день более 30% пенсионеров живут в сельской местности, где нет интернета, и, соответственно, смартфон в данном случае является совершенно бесполезным. Очевидно, принятый законопроект попытается решить эту проблему.

Также OBOZREVATEL сообщал, какие смартфоны хотят раздать пенсионерам в Украине. Их нельзя будет подарить или продать.