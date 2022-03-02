Мобильные операторы в РФ останутся без оборудования Nokia

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Финская Nokia, компания-произовитль сетевого обурдования, останавливает поставки в Россию. На оборудовании Nokia в России работают мобильные операторы МТС, "Вымпелком", "Мегафон".

Решение приняли из-за санкций, введенными из-за нападения на Украину. "Это сложная ситуация, которая быстро развивается, и мы продолжаем ее оценивать", – приводит Reuters заявление компании.

Ранее американская корпорация Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.

Оффлайн-магазины в Москве 2 марта тоже не открылись. Также в России больше не работает Apple Pay.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России – страны-агрессора – Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 тыс. Указ приходит в силу с завтрашнего дня, 2 марта.

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