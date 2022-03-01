Apple Pay больше не работает в России

Система мобильных платежей Apple Pay теперь не работает в России. Такие меры ввели в корпорации Apple в ответ на вторжение РФ в Украину.

"Apple предпринимает "ряд" действий в ответ на вторжение России в Украину, включая приостановку продаж продуктов в России. А также прекращение экспорта в страну и ограничение на Apple Pay там", – сообщает АВС.

Ранее Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Теперь россияне не смогут заказать себе iPhone, iPad, AirPods, MacBook и др.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. "Apple прекратила продажу своей техники в официальном онлайн-магазине в России. Спасибо, Тим Кук", – говорится в сообщении.

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Федоров ранее призвал генерального директора компании Apple Кука прекратить поставки сервисов и продукции компании на территорию РФ. В том числе заблокировать доступ к Apple Store.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России – страны-агрессора – Владимир Путин запретил вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 тыс. Указ приходит в силу с завтрашнего дня, 2 марта.

"Запретить со 2 марта 2022 года вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тысяч и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", – говорится в указе Путина, опубликованном на сайте Кремля.