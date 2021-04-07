Мировые цены на нефть выросли из-за США

Цены на нефть 7 апреля выросли из-за перспектив более сильного глобального экономического роста на фоне увеличения числа вакцинаций против COVID-19 и сообщений о том, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем в мире потребителе топлива, упали.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 16 центов, или на 0,3%, до $62,90 за баррель, в это же время фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate в мае выросли на 14 центов, или на 0,2%, до $59,47.

"Оптимизм в отношении перспектив мировой экономики усилил настроения на рынке сырой нефти", – пишут аналитики ANZ bank. Цены были поддержаны, так как данные 6 апреля показали, что вакансии в США выросли до двухлетнего максимума в феврале, в то время как количество рабочих мест увеличилось.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил 6 апреля, что госрасходы на борьбу с COVID-19 приведут к росту мировой экономики до 6% в 2021 году. Оптимизм по поводу более широкого внедрения вакцин также повысил цены, так как президент США Джо Байден повысил целевой показатель приемлемости вакцины против коронавируса для всех взрослых американцев до 19 апреля.

Напомним, цены на нефть упали 5 апреля, снизив сильный рост, достигнутый на предыдущей сессии после того, как ОПЕК+ (Организация стран –экспортёров нефти) на прошлой неделе согласилась постепенно ослабить некоторые сокращения добычи в период с мая по июль 2021-го.

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