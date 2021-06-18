Мировые цены на нефть упали на фоне укрепления доллара: названа новая стоимость

Цены на нефть падают вторую сессию подряд, поскольку доллар взлетел в связи с перспективой повышения процентных ставок в США. Фьючерсы на нефть марки Brent 18 июня упали на 52 цента, или 0,7%, до $72,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 39 центов, или на 0,6%, до $70,65 за баррель после снижения на 1,5% в четверг. Об этом сообщает Reuters.

При этом 16 июня цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с апреля 2019-го, а цена на WTI – самого высокого уровня с октября 2018 года.

"Нефтяные рынки резко снизились за ночь, поскольку укрепление доллара США и падение цен на сырье в других странах привели к продолжению технической коррекции перекупленности", – сказал старший аналитик рынка OANDA Джеффри Халли.

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Ранее сообщалось, что в мире цены на нефть за несколько месяцев (с апреля по июнь) выросли с $66,2 до $73 за баррель. В результате уже в ближайшее время в Украине увеличатся цены на бензин. Кроме того, из-за ограничений максимальной стоимости литра на АЗС могут исчезнуть некоторые виды бензина.

Цены на черное золото плавно растут в течение года. За 12 месяцев стоимость взлетела на 87,79%. От стоимости нефти также зависят и цены на нефтепродукты в Украине, в первую очередь бензин.

Как сообщал OBOZREVATEL, цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель и торгуется на самом высоком уровне с марта. Это произошло на фоне роста оптимизма по поводу прогнозов спроса на топливо в течение летнего сезона вождения в США.