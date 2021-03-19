Мировые цены на нефть снижаются из-за новой волны коронавируса

Из-за новой волны COVID-19 цены на нефть 19 марта снижаются. Это спровоцировало новые ограничения и ослабило надежды на скорое восстановление спроса на топливо. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $63,18 за баррель, а это на $0,10 (0,16%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на данные Investing.com. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $63,28 и $60 соответственно.

Отмечается, что на рынке продолжает расти беспокойство о перспективах спроса на топливо на фоне новой волны COVID-19 и связанными с ней новыми ограничениями. При этом в некоторых странах замедлился процесс вакцинации, подчеркивают аналитики.

Так, обеспокоенность побочными эффектами вакцины AstraZeneca заставила некоторые европейские государства прекратить вакцинацию. И хотя Германия, Франция и другие страны объявили о возобновлении этого процесса после того, как регулирующие органы объявили шведско-британскую вакцину безопасной, остановка программы усилила недоверие к вакцинам среди части населения.

"Рынок нервничает по поводу того, что некоторые страны Европы снова вводят карантинные ограничения. Это вызывает опасения относительно перспектив спроса", – говорится в сообщении ING Economics.

Напомним, что цены на нефть эталонных марок 18 марта резко упали после роста на прошлой неделе. Стоимость фьючерсов Brent упала до $67,14 за баррель, что на 1,3% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение объемов поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.