Мировые цены на нефть пробили отметку в 75 долларов из-за США

Цены на нефть эталонных марок в среду, 30 июня, выросли. Это произошло на фоне прогнозов технического комитета ОПЕК+ и на данных о снижении запасов в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 75,25 доллара за баррель, что на 0,7% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,1% – до 73,70 доллара за баррель

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По данным американского института нефти, запасы сырья в США за неделю упали на 8,2 млн баррелей. Это произошло после снижения на 7,2 млн баррелей неделей ранее.

"Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе потребление нефти будет опережать рыночное предложение. Учитывая, что все больше людей прививаются от коронавируса, опасения, связанные с пандемией, продолжат ослабляться", – сообщил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли, передает "Интерфакс".

Также технический комитет ОПЕК+ рассмотрел два сценария развития ситуации на нефтяном рынке. Базовый отчет предполагает рост спроса на нефть в 2021 году на 5,95 млн б/с, а консервативный – рост спроса на 500 тысяч б/с меньше. В обоих сценариях предполагается дефицит на рынке в 1,5 млн б/с и 0,8 млн б/с соответственно.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.