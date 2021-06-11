Мировые цены на нефть подскочили из-за США

Цены на нефть эталонных марок в в пятницу, 11 июня, выросли. Это произошло на фоне новостей, что США почти полностью возобновили экономическую активность.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 72,73 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 70,49 доллара за баррель

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"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", – сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, передает "Интерфакс".

По словам экспертов, на европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за последние недели.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Также инвесторы находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам сырья. Она будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.