Мировые цены на нефть подскочили из-за США
Цены на нефть эталонных марок в в пятницу, 11 июня, выросли. Это произошло на фоне новостей, что США почти полностью возобновили экономическую активность.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 72,73 доллара за баррель, что на 0,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 70,49 доллара за баррель
"На нефтяные цены в основном влияет оптимизм по поводу спроса в Западном полушарии, поскольку США почти полностью возобновили экономическую активность, а Европа постепенно возобновляет ее", – сказала глава Vanda Insights Вандана Хари, передает "Интерфакс".
По словам экспертов, на европейском рынке авиационного топлива наблюдаются признаки восстановления на фоне роста авиаперевозок в регионе на 17% за последние недели.
Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.
Также инвесторы находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам сырья. Она будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.
В конце марта цены на нефть эталонных марок резко упали на фоне информации о разблокировке Суэцкого канала из-за застрявшего там грузового контейнеровоза Ever Given.
Блокада Суэцкого канала из-за застрявшего контейнеровоза Ever Given обошлась 10 миллиардов долларов в сутки. Минимум семь танкеров, перевозящих 6,3 млн баррелей нефти на более 400 млн долларов, не могли пройти через канал.